Xiaomi SU7 e Aito se destacam em revenda de elétricos na Fipe

A Xiaomi e a Aito estão se destacando no mercado automotivo chinês, especialmente no que diz respeito ao valor de revenda de seus veículos. O “Relatório de Pesquisa de Valor de Revenda de Automóveis da China 2025 H1” acaba de sair do forno e traz detalhes quentes sobre como estão se comportando carros elétricos e híbridos.

No mundo dos elétricos, o Xiaomi SU7 simplesmente arrasou. Ele leva a melhor com um valor de revenda de impressionantes 88,91% após um ano de uso. É quase como uma prova de que esse carro não é só mais um na multidão. O Aito M9 também merece atenção, ocupando o segundo lugar com 84,45%, bem na frente de outros modelos populares. Fica evidente que a Xiaomi e a Aito estão acertando na mosca com seus designs e tecnologias.

Xiaomi SU7 e Aito M9: Os Campeões do Valor de Revenda

Dá pra imaginar como é dirigir um Xiaomi SU7, não é? Com essa taxa de revenda, quem compra está fazendo um baita investimento. Outro ponto interessante é o Aito M9, que também mostra que os híbridos plug-in podem ser muito valiosos no mercado. O modelo conquistou um valor de 85,23% após um ano, garantindo a liderança nesse segmento.

Ranking dos Melhores na Revenda

Vamos dar uma olhada mais de perto nos rankings de veículos elétricos e híbridos?

Veículos elétricos (um ano):

1. Xiaomi SU7 – 88,91%

2. Aito M9 – 84,45%

3. Li Auto Li MEGA – 79,58%

4. Tesla Model X – 77,81%

5. Tesla Model 3 – 76,04%

6. Zeekr 009 – 75,90%

7. SAIC-GM-Wuling Hongguang Mini EV – 72,89%

Já percebeu que tem bastante opção nesse segmento? Vai que você está pensando em um elétrico para chamar de seu, essas informações podem ser bem valiosas!

Veículos híbridos plug-in (um ano):

1. Aito M9 – 85,23%

2. Porsche Cayenne E-Hybrid – 84,95%

3. Tank 700 New Energy – 84,48%

4. Buick GL8 PHEV – 80,68%

5. Tank 400 New Energy – 78,22%

Se alguém estiver de olho em um híbrido, essas são as melhores escolhas do momento.

O Que Faz Um Carro Manter Seu Valor?

Agora, você pode estar se perguntando o que torna o Xiaomi SU7 tão especial a ponto de manter esse valor. Um dos pontos altos é seu design. Ele combina tecnologia de ponta e uma aparência esportiva, que dá aquela sensação de estar dirigindo um carro moderno. Além disso, a força da marca Xiaomi também ajuda muito. Se você olhar para o carro e ver a marca, já sabe que tem qualidade.

Como muitos de nós sabemos, esperar por um carro novo pode ser uma verdadeira maratona. O SU7, mesmo com seu sucesso, ainda vê prazos de entrega longos. Por isso, muitos consideram a compra de um usado, que ainda está em ótimo estado, como uma alternativa bem atraente.

E com a chegada do novo Xiaomi YU7, a expectativa é de que ele também mantenha um valor de revenda interessante. Afinal, quem não adora saber que fez um bom negócio? Cada novo modelo que chega ao mercado acaba influenciando a percepção do que vale a pena comprar.

Dirigir um carro que mantém seu valor pode ser tão gratificante quanto dirigir um que tenha ótimo desempenho. Afinal, conformar-se com uma depreciação rápida nem sempre é a melhor escolha.