Chevrolet S10 WT AT tem desconto de até R$ 49 mil para CNPJs

A Chevrolet S10 WT AT está de vento em popa, e continua disponível para vendas diretas durante todo o mês de agosto. Esse modelo é um verdadeiro aliado para empresas e produtores rurais que atendem aos critérios de elegibilidade. E a boa notícia? A promoção se estende sem alterações, então você pode aproveitar essa oportunidade.

Se a gente olhar para a versão CD WT 2.8 Turbodiesel AT, o preço de tabela é de R$ 292.090. Mas, para as empresas e produtores rurais, esse valor cai para R$ 242.990. Uma economia de R$ 49.100, que ajuda muito, né? Esses preços foram conferidos na concessionária Guiautos, mas sempre é bom lembrar que podem variar conforme a região e as opções que você escolher.

Sob o capô da S10 WT AT, você vai encontrar um motor 2.8 turbodiesel que entrega nada menos que 207 cv de potência. Com um câmbio automático de 8 marchas, essa picape promete um desempenho e uma aceleração bem satisfatórios, indo de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos. E ainda tem a tração 4×4, perfeita para encarar terrenos mais difíceis, especialmente se você costuma pegar uma estrada de terra de vez em quando.

A segurança é outro ponto forte dessa picape. Com 6 airbags, incluindo frontal e de cortina, você pode ficar tranquilo ao levar a família ou os amigos para uma viagem. O interior vem com sistema Chevrolet MyLink, uma tela sensível ao toque de 11” e integração com smartphones via Android Auto e Apple CarPlay. Para quem adora personalizar, o painel de instrumentos digital de 8” tem três opções de visualização. E aquelas rodas de liga leve aro 18” escurecidas? Um verdadeiro charme!

Se você é do tipo que busca tecnologia, vai adorar que a S10 vem com Wi-Fi para até 7 dispositivos e uma câmera de ré digital de alta resolução. Sem falar na direção elétrica progressiva e o sistema auxiliar de permanência em faixa, que dá uma mãozinha na hora de manter o controle na estrada.

De janeiro a julho de 2025, a Chevrolet S10 vendeu 16.432 unidades. Um número considerável, mas, para deixar claro, ela ainda ficou atrás de concorrentes como a Toyota Hilux, que vendeu 28.522 veículos, e a Ford Ranger, com 19.080 emplacamentos.

Se está pensando em adquirir uma, sempre vale a pena conferir os preços para CNPJ, e a tabela a seguir resume tudo direitinho:

Chevrolet S10 WT AT para CNPJ em agosto de 2025:

Configurações Preço geral Preço para CNPJ Descontos CD WT 2.8 Turbodiesel AT R$ 292.090,00 R$ 242.990,00 R$ 49.100,00

Então, se você está em busca de uma picape que une potência, conforto e um bom nível de tecnologia, a Chevrolet S10 WT AT é uma opção e tanto!