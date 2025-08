Chevrolet S10 High Country com desconto de R$ 29.510 para CNPJ

A Chevrolet S10 High Country é a versão mais completa dessa picape média que tem seu lugar garantido entre os apaixonados por carros. Com um visual robusto e boa capacidade de carga – capaz de levar mais de uma tonelada –, ela se destaca pela infraestrutura que oferece. E como se não bastasse, em agosto, a Chevrolet lançou uma promoção legal para vendas diretas, permitindo que empresas e produtores rurais aproveitem descontos especiais, desde que se encaixem nos critérios.

Os preços estão bem similares aos de julho, com uma diferença de apenas R$ 90 nas versões. A High Country 2.8 Turbodiesel automática sai por volta de R$ 339.190,00 para pessoas físicas. Já para quem compra sob CNPJ, o valor cai para R$ 309.680,00, o que significa um descontão de R$ 29.510,00. Esses números foram checados no site do Fipe Carros, e a concessionária Jorlan confirmou as informações.

No que diz respeito à performance, a S10 vendeu 13.783 unidades no primeiro semestre de 2025, conforme dados da Fenabrave. Apesar desse bom resultado, a picape ainda ficou atrás de seus principais concorrentes, a Toyota Hilux, que liderou com 23.152 unidades, e a Ford Ranger, com 15.976 emplacamentos.

Vamos falar do motor! O coração da S10 High Country é o conhecido 2.8 turbodiesel, agora com seus 207 cv de potência. Com câmbio automático de oito marchas, ela entrega um torque de 52 kgfm, ideal para quem precisa de força na hora de puxar um reboque ou enfrentar estradas mais desafiadoras. A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 9,4 segundos, um desempenho legal para uma picape, né?

Além disso, a S10 High Country vem equipada com uma série de recursos bacanas. Tem câmera de ré digital, controle anticapotamento, e o recurso que muitos motoristas adoram: controle de oscilação de trailer. O painel digital de 8” e a central multimídia MyLink com uma tela de 11” facilitam a navegação e o entretenimento durante as viagens.

Segurança é outro ponto forte. Ela conta com um sistema de som sólido, Wi-Fi para até 7 dispositivos, seis airbags, freios ABS, e uma série de alertas que aumentam a proteção durante a condução. Afinal, quem já passou por um bocadinho de trânsito sabe como esses recursos fazem a diferença no dia a dia.

Se você está pensando nos preços e nas configurações, aqui vai um resumão:

Chevrolet S10 High Country para CNPJ em agosto de 2025:

Configurações Preço geral Preço para CNPJ Descontos High Country 2.8 Turbodiesel AT R$ 339.190,00 R$ 309.680,00 R$ 29.510,00

A S10 High Country continua sendo uma escolha forte para quem precisa de uma picape poderosa, cheia de tecnologia e conforto. E quem dirige sabe que esses detalhes tornam a experiência de dirigir muito mais agradável!