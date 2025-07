Chevrolet S10 100 anos ganha lote adicional disponível

A Chevrolet está comemorando em grande estilo! Lançada em abril de 2023 para celebrar os 100 anos da marca no Brasil, a S10 na versão 100 Anos foi um sucesso absoluto. Em um piscar de olhos, as 100 unidades iniciais se esgotaram, e agora a Chevrolet decidiu produzir mais unidades desse modelo tão especial. É uma ótima notícia para os apaixonados por picapes!

Essa série especial não é apenas uma homenagem, mas também marca a 100ª edição especial da Chevrolet por aqui. Desde os tempos do Chevette País Tropical, lá nos anos 70, a marca sempre teve a tradição de lançar versões únicas, como o icônico Monza 500 EF e o clássico Opala Diplomata Collector. Cada lançamento traz suas surpresas que fazem o coração dos entusiastas acelerar.

### Design Off-Road e Tecnologias Modernas

A S10 100 Anos é a primeira versão da linha 2026 e, com certeza, chama a atenção. O visual é inspirado nas competições off-road, dando um toque agressivo e radiante. Um dos pontos mais legais é a suspensão especial, desenvolvida pela Ironman, que vem com amortecedores projetados para encarar qualquer trilha. Essa suspensão é 30 mm mais alta que a da versão Z71 e é acompanhada de pneus All Terrain. Praticamente um convite para aventuras!

Além disso, a picape tem detalhes que fazem toda a diferença, como skid plates, luzes auxiliares de LED e um santantônio que só faltava te chamar para a estrada. Todo o conjunto é pintado na cor exclusiva Branco Dunas, o que confere ainda mais personalidade à S10. Se você já pegou uma estradinha de terra, sabe que ter uma picape assim é fundamental para driblar buracos e lama.

### Conforto e Tecnologias Internas

Por dentro, a S10 não decepciona. O acabamento escurecido cria um ambiente sofisticado, com bancos em revestimento misto e costuras vermelhas que conferem um ar esportivo. O painel digital de 8” e a central multimídia de 11” são uma mão na roda para quem gosta de tecnologia. E quem dirige em dias quentes vai amar o ar-condicionado digital!

A S10 também é cheia de equipamentos que garantem segurança e conforto. Os faróis full-LED iluminam bem à frente, enquanto os 6 airbags te acompanham em cada quilômetro. Para quem está sempre estacionando em áreas cheias, o alerta de ponto cego e o assistente de permanência em faixa são um verdadeiro presente.

### Performance Impressionante

Sob o capô, a S10 100 Anos vem equipada com um motor 2.8 turbodiesel que entrega 207 cv e impressionantes 52 kgfm de torque. Isso significa que você pode puxar o que precisar sem desafios! O câmbio automático de 8 marchas garante trocas suaves e rápidas, tornando a dirigibilidade super agradável nas estradas e na cidade.

### Detalhes Comemorativos

E não podemos esquecer do Kit Celebração 100 Anos, que inclui itens personalizados, como capa de chave, tapetes de carpete e soleiras exclusivas. Um mimo para quem adora detalhes diferenciados no carro! Esses acessórios estão disponíveis para a S10 e outros modelos da marca, como Onix e Tracker.

Com um preço de R$ 325.690, a S10 100 Anos é uma excelente opção para quem busca não só uma picape, mas sim um pedaço da história da Chevrolet no Brasil. Mas corre, porque com esses novos 100 exemplares, a procura deve ser intensa!