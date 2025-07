Trem de Dom Pedro II terá 44 passeios extras nas férias

Durante as férias de julho de 2025, o famoso passeio de Maria Fumaça, que liga São João del Rei a Tiradentes, em Minas Gerais, promete uma programação especial para atrair tanto turistas quanto moradores locais.

Essa locomotiva, uma verdadeira relíquia que começou a operar em 1881, é a mais antiga em funcionamento no Brasil. Para quem adora um passeio diferenciado, serão 44 viagens extras disponíveis até o dia 3 de agosto, conforme anunciou a VLI Logística, a empresa que cuida da operação ferroviária.

As viagens têm saída tanto de São João del Rei quanto de Tiradentes, com 22 partidas de cada cidade. É uma ótima oportunidade para aproveitar as férias escolares e ainda conhecer mais sobre a rica história do transporte ferroviário no Brasil.

A Maria Fumaça faz um percurso de 12 quilômetros que, além do valor histórico, oferece um visual incrível. O trajeto passa ao lado de rios, vegetação típica do cerrado mineiro e edificações que preservam a arquitetura do século XIX. É uma verdadeira viagem no tempo!

Horários das viagens de Maria Fumaça

Entre os dias 23 de julho e 3 de agosto, os horários das saídas dos trens variam conforme o dia da semana, permitindo que mais pessoas possam embarcar.

As partidas de São João del Rei ocorrem nos seguintes horários:

Quartas-feiras : 13h30

: 13h30 Quintas-feiras : 10h30 e 13h30

: 10h30 e 13h30 Sextas-feiras : 10h, 13h30 e 15h45

: 10h, 13h30 e 15h45 Sábados : 10h, 13h30 e 15h45

: 10h, 13h30 e 15h45 Domingos: 10h

Já de Tiradentes, os trens partem às:

Quartas-feiras : 14h30

: 14h30 Quintas-feiras : 11h e 14h30

: 11h e 14h30 Sextas-feiras : 11h, 14h30 e 16h45

: 11h, 14h30 e 16h45 Sábados : 11h, 14h30 e 16h45

: 11h, 14h30 e 16h45 Domingos: 11h

Esses horários especiais vão até o último dia das férias, em 3 de agosto.

Ingressos para o passeio de Maria Fumaça

As passagens têm preço acessível, começando em R$ 43 para meia-entrada e R$ 86 para o valor integral, por trecho. Vale lembrar que crianças até cinco anos que forem transportadas no colo não precisam pagar.

A meia-entrada é garantida para:

Crianças de seis a doze anos

Estudantes com carteirinha válida (a partir dos 13 anos)

Pessoas com deficiência e seus acompanhantes

Idosos com mais de 60 anos

Professores que acompanham grupos escolares

Doadores de sangue ou medula

Moradores de São João del Rei e região, com comprovante de residência

As passagens podem ser compradas nos totens nas estações ou pelo site da Buson, facilitando o acesso para quem mora na região e para os turistas. Além disso, há atendimento telefônico pelo número 0800-0221211 e pelo WhatsApp (31) 98308-5538.

Atrações do passeio de Maria Fumaça

Viajar na Maria Fumaça é mais do que apenas pegar um trem; é uma experiência cultural rica. Durante o passeio, você pode conhecer museus e espaços culturais relacionados ao universo ferroviário.

Um destaque é o Programa Estação de Memórias, que apresenta exposições em ambas as estações. Em São João del Rei, o Museu Ferroviário é o maior centro de preservação ferroviária do Brasil e funciona de quarta a sábado das 8h às 17h e domingos até meio-dia. O espaço abriga locomotivas, ferramentas e documentos históricos que mostram como era o dia a dia nas ferrovias do passado.

Outro atrativo é a Rotunda, uma construção circular impressionante, usada para manobrar locomotivas e um verdadeiro marco da engenharia do século XIX. As visitas guiadas ocorrem nos dias em que o trem circula, sempre às 8h30, com preços de R$ 20 para a inteira e R$ 10 para a meia-entrada.

Turismo ferroviário e preservação histórica

O passeio pela Maria Fumaça oferece uma verdadeira imersão na história do Brasil, unindo lazer e educação patrimonial. Esse trem, com sua locomotiva centenária, é um patrimônio material e imaterial do nosso país, importante para que as novas gerações entendam o papel das ferrovias na nossa integração e desenvolvimento econômico.

São muitas as razões para embarcar nessa aventura: a beleza das paisagens, o acervo histórico e a chance de vivenciar um modo de transporte que é raro hoje. A realização dos 44 passeios extras neste mês mostra o esforço para preservar essa tradição e promover o turismo sustentável na região.

Museus e atrações culturais impulsionam o turismo ferroviário

Entre as exposições permanentes e temporárias nos museus, você pode aprender sobre a engenharia das locomotivas e o impacto das ferrovias na sociedade mineira. As visitas guiadas e as atividades educativas também enriquecem a experiência.

Essa iniciativa não só agrega valor ao turismo ferroviário, como gera empregos e movimenta a economia local, ajudando a fortalecer a identidade dessa comunidade tão rica em história.

A Maria Fumaça, com sua locomotiva histórica e vagões restaurados, é um convite para todos que querem conhecer um pouco mais sobre nosso passado e vivenciar toda a história de um jeito especial.