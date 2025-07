Chevrolet reduz preço da S10 LTZ em R$ 39 mil para CNPJ

A Chevrolet S10 LTZ 2026 está com uma promoção imperdível para microempresas e produtores rurais durante o mês de julho. Essa iniciativa faz parte da campanha de vendas diretas da marca e é uma ótima oportunidade para quem está pensando em investir em uma picape robusta e eficiente. A versão LTZ, que é a intermediária, se destaca pelo custo-benefício e vem equipada com uma lista repleta de itens de série.

Para quem está interessado, a configuração CD LTZ 2.8 Turbodiesel com câmbio automático tem o preço de tabela em R$ 324.790. Mas, se você possui CNPJ ou inscrição estadual ativa, consegue levar por R$ 285.790, o que representa um super desconto de R$ 39 mil. Vale a pena conferir: os preços podem variar um pouco dependendo da região, como destacou a concessionária Guiautos.

Quando falamos do motor, a S10 LTZ vem com o já conhecido 2.8 turbodiesel. Ele foi aprimorado e agora entrega 207 cv, um número que certamente anima quem gosta de aceleração na estrada. A picape conta com um câmbio automático de 8 marchas e torque de 52 kgfm, ideal para enfrentar os desafios do dia a dia. Se você curte acelerar, vai apreciar os 0 a 100 km/h que a S10 faz em apenas 9,4 segundos. O consumo gira em torno de 8,9 km/l na cidade e pode chegar a 12 km/l na estrada — não é ruim, né?

Agora, vamos aos atrativos! A S10 LTZ vem com central multimídia MyLink de 11 polegadas, que é super prática e tem GPS integrado. Além disso, dá para espelhar o celular com Apple CarPlay e Android Auto facilmente. E para garantir a segurança e conforto, ela é equipada com seis airbags, sistema de freios ABS com EBD, controle de tração e estabilidade, assistente de frenagem de emergência e sensor de pressão dos pneus. Para quem já pegou um trânsito difícil, sabe como esses itens fazem a diferença.

E não para por aí! Essa picape oferece direção elétrica ajustável, ar-condicionado digital automático e bancos de couro com ajuste elétrico para o motorista. Você aperta um botão e pronto, tudo se ajusta! O painel totalmente digital ainda dá um ar moderno ao carro — uma ótima combinação para quem aprecia tecnologia.

Em termos de vendas, a Chevrolet S10 se saiu bem até o dia 17 de julho, emplacando 1.410 unidades. Mas ainda ficou atrás da rival Toyota Hilux, que liderou com 3.119 unidades e da Ford Ranger, que também se destacou com 1.871 emplacamentos.

Com tantos recursos e um descontão especial, a Chevrolet S10 LTZ 2026 é definitivamente uma escolha a se considerar para quem precisa de uma picape moderna e cheia de estilo.