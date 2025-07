Globo cria animação com personagens de Êta Mundo Melhor

A Globo está em desenvolvimento de uma nova série animada chamada “As Aventuras de Candinho e Policarpo”. Essa animação irá focar nos personagens da famosa novela “Êta Mundo Bom!”, que recentemente voltou à tela na nova trama “Êta Mundo Melhor!”.

A proposta da série é ser leve e divertida, com episódios curtos, com aproximadamente dois minutos de duração. O objetivo é atrair um público variado, e essa iniciativa é uma estratégia da emissora para expandir seus produtos de dramaturgia. O projeto ainda está em sua fase inicial, mas promete agregar valor à narrativa já conhecida pelo público.

Na novela atual, Candinho, vivido por Sérgio Guizé, retorna à história morando em uma mansão em São Paulo, após herdar a fortuna de sua mãe, interpretada por Eliane Giardini. A trama gira em torno da busca de Candinho pelo seu filho, que foi sequestrado por Ernesto, personagem de Eriberto Leão.

“Êta Mundo Melhor!” estreou no dia 30 de junho e rapidamente conquistou a audiência. Nas duas primeiras semanas, a novela alcançou uma média de 25 pontos no Rio de Janeiro, sendo esse o melhor desempenho desde “Tempo de Amar”, que aired em 2017. Em São Paulo, a média foi de 20 pontos, superando outras produções recentes como “Mar do Sertão”, que foi exibida em 2022.

Embora tenha havido uma queda natural na audiência após o término do Mundial de Clubes, que ajudou a impulsionar os capítulos iniciais, “Êta Mundo Melhor!” ainda mantém uma média entre 18 e 19 pontos em São Paulo. Esse índice é equivalente ao de sua antecessora, “Garota do Momento”.

Com previsão de conclusão apenas em 27 de fevereiro de 2026, a novela se destaca não apenas pela audiência consistente, mas também pela longevidade. Com um total de 208 capítulos programados, “Êta Mundo Melhor!” será uma das séries mais longas exibidas no horário das 18h na Globo nas últimas décadas, relembrando os grandes folhetins da década de 1990.