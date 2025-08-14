Chevrolet reduz preço da Montana Premier em R$ 33.900 para CNPJ

A Chevrolet está com uma baita promoção para a Montana Premier durante todo o mês de agosto. Se você está pensando em adquirir essa picape, é a hora! A oferta é voltada para vendas diretas, ideal para empresas e produtores rurais que buscam a versão mais completa desse modelo.

De acordo com o portal Fipe Carros, os descontos estão ainda melhores do que os da promoção de julho. Por exemplo, a Montana Premier 1.2 Turbo automática, que tem preço de tabela de R$ 168.890, pode ser adquirida por R$ 134.990. Olha isso: uma redução de R$ 33.900! E essa informação foi confirmada com a concessionária Guiautos, ou seja, a promoção é real.

A Montana Premier também trouxe melhorias no motor 1.2 Turbo Flex. Agora, ela entrega 141 cv de potência, uma pequena, mas notável, evolução em relação aos 139 cv anteriores. Para quem gosta de sentir a aceleração, a picape vai de 0 a 100 km/h em 9,5 segundos. Isso é bem interessante, principalmente se você costuma pegar ruas movimentadas ou precisa de um pouco mais de agilidade nas ultrapassagens.

Além disso, a linha 2026 está recheada de tecnologia. Um painel digital de 8″ e uma central multimídia MyLink de 11″ com Wi-Fi nativo fazem a diferença para quem gosta de estar sempre conectado. E tem mais: a câmera de ré de alta resolução é muito útil para manobras, principalmente em estacionamentos apertados, não é mesmo?

Os acessórios também são um show à parte. A Montana 2026 agora oferece opções como suporte para bicicletas e um engate traseiro que pode rebocar até 400 kg. Para quem gosta de viajar, é uma mão na roda! Luz ambiente, tapetes com borda elevada e até iluminação nas portas que projeta o logo da Chevrolet completam o pacote.

Na versão Premier, você ainda conta com itens extras como faróis Full LED, carregador por indução e alerta de ponto cego. Não dá para negar que esses detalhes tornam a experiência de dirigir ainda mais bacana e segura.

A Montana possui medidas generosas: 4,72 metros de comprimento e 1,80 m de largura, com um entre-eixos de 2,80 m. Isso resulta em uma caçamba com capacidade de 874 litros. Perfeito para quem precisa carregar tanto cargas grandes quanto pequenos itens. Ela suporta até 650 kg, então pode ficar tranquilo para levar tudo o que precisa.

Essas mudanças e vantagens realmente fazem a diferença na hora de escolher um carro. Para quem é apaixonado por dirigir, cada detalhe conta e pode tornar a experiência ao volante ainda mais prazerosa.

Pode começar a sonhar com as aventuras que a Chevrolet Montana pode trazer!