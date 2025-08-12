Chevrolet Onix e Onix Plus 2026 a partir de R$ 99.990 com IPI zerado

A Chevrolet deu início à venda da linha 2026 do Onix e Onix Plus. Essa é a primeira reestilização desde que esses modelos chegaram às ruas em 2019. Para quem curte um carro com um visual mais ousado, as mudanças no design são bem legais: o para-choque agora tem um novo formato, a grade foi revisitada e, nos modelos mais top de linha, você ainda conta com faróis full-LED. E dá pra notar que o novo para-choque aumentou o ângulo de ataque em até 30%, o que é ótimo para evitar raspadas nas lombadas e pisos ruins. Na traseira, as lanternas também ganham um grafismo diferente, trazendo um ar mais moderno.

Quando você entrar, a primeira coisa que chama a atenção é o painel de instrumentos digital de 8 polegadas, que ficou bem mais estiloso. E a central multimídia de 11 polegadas? Sem cabos, porque agora vem com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Além disso, há Wi-Fi nativo e bancos dianteiros que estão mais confortáveis, com um suporte lombar que faz diferença em viagens longas. Ah, e quem não gosta de uma chave presencial, né? O ar-condicionado está mais eficiente, e ainda dá para ajustar o volante e o banco facilmente.

Mudando um pouco de assunto, com o programa “Carro Sustentável” do Governo Federal, os preços sofreram uma mexida. O Onix 1.0 turbo manual é o único que se encaixa nas novas regras do IPI Verde, que beneficia carros de baixa emissão. Para isso, a GM fez uma pequena alteração na potência do motor turbo, reduzindo de 116 para 115,5 cv, o que resultou em um desconto que deixa o modelo de entrada com preço a partir de R$ 99.990.

As outras versões continuam com a taxa normal. Assim, o Onix hatch pode chegar até R$ 130.190 na versão RS turbo automática, enquanto o Onix Plus varia de R$ 106.790 a R$ 136.490 na versão Premier. Apesar dessas mudanças, o desempenho do motor ficou bem interessante: o 1.0 turbo manual faz de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos e pode chegar até 17,7 km/l na estrada, conforme informações do Inmetro.

No quesito mecânico, a Chevrolet mantém as opções de motores 1.0 aspirado de 82 cv e 1.0 turbo de 115 cv, ambos com câmbio manual ou automático de seis marchas. Uma novidade que vale mencionar é a injeção direta do motor turbo, que entrega torque em rotações mais baixas, permitindo uma condução mais tranquila na cidade. A suspensão também passou por ajustes, visando mais conforto sem comprometer a estabilidade.

Outra boa nova é a correia dentada, que agora usa um material mais resistente e ainda vem com uma garantia de cinco anos, desde que o motorista adira ao serviço OnStar.

E para quem precisa de espaço, o porta-malas permanece com as boas dimensões: 275 litros no Onix hatch e 469 litros no Onix Plus. A ideia aqui foi manter a robustez que a galera já conhece e gosta, agora com um visual atualizado, mais tecnologia e conforto para encarar a concorrência no mercado.