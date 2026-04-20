Luiz Henrique Nogueira responde a críticas sobre ‘Coração Acelerado’

Luiz Henrique Nogueira, que interpreta o personagem Zeca na novela “Coração Acelerado”, saiu em defesa da trama diante das críticas relacionadas à sua audiência. Com uma média de 18,8 pontos na Grande São Paulo, o ator ressaltou que a análise da novela não deve se basear apenas nos números de audiência da TV aberta. Segundo ele, é importante considerar mudanças no consumo de conteúdo, especialmente com o crescimento de plataformas de streaming como o Globoplay.

Em conversa com jornalistas, Nogueira, que possui uma carreira de mais de três décadas e já participou de sete novelas, observou que o público brasileiro está se comportando de maneira diferente em 2026. Para ele, limitar a avaliação de uma novela ao Ibope ignora as transformações sociais e tecnológicas que mudaram a forma como as pessoas assistem TV. Ele destacou a força do Globoplay e afirmou: “O público da televisão mudou. Não podemos entender quem assiste ou não assiste às novelas apenas pelo Ibope da TV aberta.”

O ator também compartilhou sua experiência com projetos no Globoplay, mencionando que já participou de uma série que fez sucesso sem passar na TV. Segundo ele, a plataforma tem um papel importante na distribuição de conteúdo dramático e influencia a audiência de formas novas. Nogueira acredita que a fidelidade do público não está mais relacionada ao horário em que a novela é exibida, mas à obra em si. Ele comentou que a imagem da família assistindo à novela junta na sala agora é coisa do passado, uma vez que as dinâmicas sociais mudaram.

Além disso, Nogueira defendeu que muitas novelas demoram a ganhar popularidade. Ele citou “Três Graças”, que não teve um início bom, mas conseguiu conquistar o público com o tempo, sugerindo que os espectadores estão adotando novas formas de adesão às histórias.

O início de “Coração Acelerado” coincidiu com o verão, quando muitas pessoas estão fora de casa, o que pode ter impactado sua estreia. Nogueira também separou o conceito de sucesso de um fenômeno, citando como exemplos “Cheias de Charme” e “Senhora do Destino”, que tiveram repercussão acima da média.

Ele afirmou que o sucesso de uma novela depende de uma combinação de época, personagens e contexto social, reconhecendo que não há fórmulas prontas para criar um fenômeno. A trama “Coração Acelerado” conta com a coautoria de Izabel de Oliveira, conhecida por “Cheias de Charme”, e traz de volta nomes como Isabelle Drummond e Leandra Leal, que também fizeram parte daquele sucesso.

A novela “Coração Acelerado” continuará sendo exibida até o final de agosto, quando será substituída por “Por Você”, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, e que terá Sheron Menezzes como protagonista.