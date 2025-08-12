Novos radares começam a funcionar hoje em estradas de SP
A partir de terça-feira, dia 12 de agosto, mais de 50 novos radares vão entrar em operação em rodovias paulistas, em um esforço para monitorar e controlar a velocidade dos veículos de maneira contínua. Essa medida tem como foco principal a redução de acidentes e a melhoria da segurança viária nas regiões de Sorocaba, Itapetininga, Bauru e São José do Rio Preto.
O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) enfatiza que a iniciativa segue as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que visa tratar o excesso de velocidade com seriedade. Todos os radares já estão instalados e devidamente sinalizados, com placas indicando o limite de velocidade ao longo da pista, para informar os motoristas.
Onde ficam os novos radares no interior de SP
Região de Sorocaba
Salto
- SP-79 (Hélio Steffen): km 38
Itu
- SP-79 (Waldomiro Corrêa de Camargo): km 52
- SP-79 (Waldomiro Corrêa de Camargo): km 53
- SP-79 (Waldomiro Corrêa de Camargo): km 56
- SP-79 (Waldomiro Corrêa de Camargo): km 58
- SP-79 (Waldomiro Corrêa de Camargo): km 59 (dois radares)
Sorocaba
- SP-97 (Emerenciano Prestes de Barros): km 1
- SP-97 (Emerenciano Prestes de Barros): km 2
- SP-97 (Emerenciano Prestes de Barros): km 9
Região de Itapetininga
Boituva
- SP-129 (Vicente Palma): km 13
São Miguel Arcanjo
- SP-139 (Nequinho Fogaça): km 98
- SP-139 (Nequinho Fogaça): km 107
Região de Bauru
Botucatu
- SP-191 (Geraldo de Barros): km 176
Lençóis Paulista
- SP-261 (Osni Mateus): km 114
Pederneiras
- SP-261 (Osni Mateus): km 144
Jaú
- SP-304 (Deputado Leônidas Pacheco Ferreira): km 303
- SP-304 (Deputado Leônidas Pacheco Ferreira): km 313
Bariri
- SP-304 (Deputado Leônidas Pacheco Ferreira): km 321 (dois radares)
Itaju
- SP-304 (Deputado Leônidas Pacheco Ferreira): km 341
- SP-304 (Deputado Leônidas Pacheco Ferreira): km 351
Lucianópolis
- SP-315 (Antônio João Garbulho): km 20
Arealva
- SP-321 (Cezário José de Castilho): km 370
- SP-321 (Cezário José de Castilho): km 374
- SPA-354/294: km 4
Iacanga
- SP-321 (Cezário José de Castilho): km 384
- SP-321 (Cezário José de Castilho): km 390
Reginópolis
- SP-331 (Hilário Spuri Jorge): km 115
Lins
- SPA-175/587 (Hermínio Paisan): km 4
Região de São José do Rio Preto
Novo Horizonte
- SP-304 (Leônidas Pacheco Ferreira): km 417
Monte Aprazível
- SP-310 (Feliciano Sales Cunha): km 472
Tanabi
- SP-320 (Euclides da Cunha): km 479
Cosmorama
- SP-320 (Euclides da Cunha): km 498
Itajobi
- SP-321 (Cezário José de Castilho): km 473
Ibirá
- SP-379 (Roberto Mário Perosa): km 10
Palestina
- SP-423 (Luiz Delbem): km 17
Américo de Campos
- SP-479 (Miguel Jabur Elias): km 24
José Bonifácio
- SP-304 (Leônidas Pacheco Ferreira): km 480
- SP-425 (Assis Chateaubriand): km 239
Pereira Barreto
- SP-310 (Feliciano Sales Cunha): km 629
Santópolis do Aguapeí
- SP-425 (Assis Chateaubriand): km 338
Araçatuba
- SP-463 (Deputado Jorge Maluly Netto): km 46
Nova Independência
- SP-563 (Euclides de Oliveira Figueiredo): km 161
- SP-563 (Euclides de Oliveira Figueiredo): km 172
Itapura
- SP-595 (Gerson Dourado de Oliveira): km 21
Como funciona a fiscalização
Esses radares são equipados com sensores e câmeras que registram a velocidade dos veículos assim que passam. Caso um veículo ultrapasse o limite permitido, o sistema gera automaticamente uma multa, que inclui uma foto do momento, data, hora e a velocidade registrada.
Conforme as regras do CTB, as multas vão de acordo com a gravidade da infração:
- Até 20% acima do limite: infração média, R$ 130,16 e quatro pontos na carteira
- Entre 20% e 50% acima: infração grave, R$ 195,23 e cinco pontos
- Mais de 50% acima: infração gravíssima, R$ 880,41, sete pontos e suspensão do direito de dirigir
Impacto esperado nas rodovias
Estudos do DER-SP mostram que a instalação de radares pode ajudar a reduzir em até 40% acidentes em trechos críticos. O monitoramento contínuo da velocidade contribui para a fluidez do tráfego e diminui os riscos de engarrafamentos e colisões.
A expansão da fiscalização abrange áreas urbanas, rurais e rotas de transporte de carga. Isso reforça a importância dos motoristas se adaptarem às novas sinalizações e respeitarem os limites de velocidade.
Dicas para evitar multas
Aqui vão algumas dicas práticas para não levar uma multa e andar com mais segurança:
- Sempre respeite a sinalização antes dos pontos de fiscalização.
- Utilize o piloto automático em trechos longos.
- Reduza a velocidade de forma gradual ao ver as placas de aviso.
- Evite manobras de ultrapassagem em pistas simples.
- Mantenha uma distância segura do veículo à sua frente.
Adotar essas práticas ajuda não só a evitar multas, mas também a garantir um trânsito mais seguro para todos.