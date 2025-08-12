Novos radares começam a funcionar hoje em estradas de SP

A partir de terça-feira, dia 12 de agosto, mais de 50 novos radares vão entrar em operação em rodovias paulistas, em um esforço para monitorar e controlar a velocidade dos veículos de maneira contínua. Essa medida tem como foco principal a redução de acidentes e a melhoria da segurança viária nas regiões de Sorocaba, Itapetininga, Bauru e São José do Rio Preto.

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) enfatiza que a iniciativa segue as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que visa tratar o excesso de velocidade com seriedade. Todos os radares já estão instalados e devidamente sinalizados, com placas indicando o limite de velocidade ao longo da pista, para informar os motoristas.

Onde ficam os novos radares no interior de SP

Região de Sorocaba

Salto

SP-79 (Hélio Steffen): km 38

Itu

SP-79 (Waldomiro Corrêa de Camargo): km 52

SP-79 (Waldomiro Corrêa de Camargo): km 53

SP-79 (Waldomiro Corrêa de Camargo): km 56

SP-79 (Waldomiro Corrêa de Camargo): km 58

SP-79 (Waldomiro Corrêa de Camargo): km 59 (dois radares)

Sorocaba

SP-97 (Emerenciano Prestes de Barros): km 1

SP-97 (Emerenciano Prestes de Barros): km 2

SP-97 (Emerenciano Prestes de Barros): km 9

Região de Itapetininga

Boituva

SP-129 (Vicente Palma): km 13

São Miguel Arcanjo

SP-139 (Nequinho Fogaça): km 98

SP-139 (Nequinho Fogaça): km 107

Região de Bauru

Botucatu

SP-191 (Geraldo de Barros): km 176

Lençóis Paulista

SP-261 (Osni Mateus): km 114

Pederneiras

SP-261 (Osni Mateus): km 144

Jaú

SP-304 (Deputado Leônidas Pacheco Ferreira): km 303

SP-304 (Deputado Leônidas Pacheco Ferreira): km 313

Bariri

SP-304 (Deputado Leônidas Pacheco Ferreira): km 321 (dois radares)

Itaju

SP-304 (Deputado Leônidas Pacheco Ferreira): km 341

SP-304 (Deputado Leônidas Pacheco Ferreira): km 351

Lucianópolis

SP-315 (Antônio João Garbulho): km 20

Arealva

SP-321 (Cezário José de Castilho): km 370

SP-321 (Cezário José de Castilho): km 374

SPA-354/294: km 4

Iacanga

SP-321 (Cezário José de Castilho): km 384

SP-321 (Cezário José de Castilho): km 390

Reginópolis

SP-331 (Hilário Spuri Jorge): km 115

Lins

SPA-175/587 (Hermínio Paisan): km 4

Região de São José do Rio Preto

Novo Horizonte

SP-304 (Leônidas Pacheco Ferreira): km 417

Monte Aprazível

SP-310 (Feliciano Sales Cunha): km 472

Tanabi

SP-320 (Euclides da Cunha): km 479

Cosmorama

SP-320 (Euclides da Cunha): km 498

Itajobi

SP-321 (Cezário José de Castilho): km 473

Ibirá

SP-379 (Roberto Mário Perosa): km 10

Palestina

SP-423 (Luiz Delbem): km 17

Américo de Campos

SP-479 (Miguel Jabur Elias): km 24

José Bonifácio

SP-304 (Leônidas Pacheco Ferreira): km 480

SP-425 (Assis Chateaubriand): km 239

Pereira Barreto

SP-310 (Feliciano Sales Cunha): km 629

Santópolis do Aguapeí

SP-425 (Assis Chateaubriand): km 338

Araçatuba

SP-463 (Deputado Jorge Maluly Netto): km 46

Nova Independência

SP-563 (Euclides de Oliveira Figueiredo): km 161

SP-563 (Euclides de Oliveira Figueiredo): km 172

Itapura

SP-595 (Gerson Dourado de Oliveira): km 21

Como funciona a fiscalização

Esses radares são equipados com sensores e câmeras que registram a velocidade dos veículos assim que passam. Caso um veículo ultrapasse o limite permitido, o sistema gera automaticamente uma multa, que inclui uma foto do momento, data, hora e a velocidade registrada.

Conforme as regras do CTB, as multas vão de acordo com a gravidade da infração:

Até 20% acima do limite : infração média, R$ 130,16 e quatro pontos na carteira

: infração média, R$ 130,16 e quatro pontos na carteira Entre 20% e 50% acima : infração grave, R$ 195,23 e cinco pontos

: infração grave, R$ 195,23 e cinco pontos Mais de 50% acima: infração gravíssima, R$ 880,41, sete pontos e suspensão do direito de dirigir

Impacto esperado nas rodovias

Estudos do DER-SP mostram que a instalação de radares pode ajudar a reduzir em até 40% acidentes em trechos críticos. O monitoramento contínuo da velocidade contribui para a fluidez do tráfego e diminui os riscos de engarrafamentos e colisões.

A expansão da fiscalização abrange áreas urbanas, rurais e rotas de transporte de carga. Isso reforça a importância dos motoristas se adaptarem às novas sinalizações e respeitarem os limites de velocidade.

Dicas para evitar multas

Aqui vão algumas dicas práticas para não levar uma multa e andar com mais segurança:

Sempre respeite a sinalização antes dos pontos de fiscalização.

Utilize o piloto automático em trechos longos.

em trechos longos. Reduza a velocidade de forma gradual ao ver as placas de aviso.

Evite manobras de ultrapassagem em pistas simples.

Mantenha uma distância segura do veículo à sua frente.

Adotar essas práticas ajuda não só a evitar multas, mas também a garantir um trânsito mais seguro para todos.