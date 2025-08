Chevrolet Onix atinge 3 milhões de unidades e ultrapassa Corsa

A Chevrolet acaba de atingir um marco impressionante: 3 milhões de Onix produzidos no Brasil! Esse número coloca o modelo como um dos carros mais icônicos da montadora em nosso país, seja na versão hatch ou sedan. Para se ter uma ideia, esse total inclui todas as variações do modelo, como a versão Joy, que foi fabricada em São Caetano do Sul de 2016 até 2021.

Entre 2015 e 2020, o Onix foi o campeão de vendas, colocando um fim na longa reinado do Volkswagen Gol. O carro se consolidou como a estrela da Chevrolet, superando o Corsa, que, ao longo de sua trajetória de 1994 a 2016, gerou 2,9 milhões de unidades. Se você é um amante de carros, deve lembrar das disputas acirradas entre esses dois modelos nas ruas.

Onix chegou em 2012 e desbancou o VW Gol

O Onix fez sua estreia em 2012 e, assim que chegou ao mercado, já causou impacto. Em 2016, o modelo ganhou uma reestilização e lançou a versão Joy, mais acessível, que manteve uma aparência retrô e foi produzida em São Caetano. Com isso, ele se tornou o carro mais vendido do Brasil a partir de 2015, mantendo essa liderança por seis anos.

Esse sucesso todo se deve ao equilíbrio entre preço justo e equipamentos inovadores. O Onix agradou tanto os motoristas que até as versões aspiradas e turbinadas rapidamente ganharam a confiança do público. E quem não adora um carro que alia desempenho e economia, não é mesmo?

Segunda geração chegou em 2019

Em 2019, a Chevrolet lançou a segunda geração do Onix, agora construída sobre a plataforma GEM (Global Emerging Markets). Essa nova estrutura trouxe evoluções em segurança, dirigibilidade e robustez, focando especialmente nos mercados brasileiro e chinês. Para quem já teve a oportunidade de dirigir esse modelo, sabe como ele ficou ainda mais confortável e estável nas estradas.

Entre 2019 e 2025, diversas atualizações foram implementadas, mas o grande destaque será a linha 2026, que chega com um facelift mais marcante. A frente ganhou novos faróis em LED, um para-choque repaginado e um design que melhora a aerodinâmica, um ponto que sempre foi uma crítica dos motoristas.

Internamente, as novidades são ainda mais empolgantes. Agora, algumas versões contam com painel digital e uma central multimídia de 11 polegadas, tudo para facilitar a conexão e entretenimento durante os trajetos. Fica até mais fácil navegar com tantas opções disponível!

Na parte de preços, o Onix 2026 começa a partir de R$ 102.990 na versão mais acessível, enquanto as opções mais equipadas, como a RS, podem chegar a R$ 130.190. No aspecto do Onix Plus, os valores variam de R$ 106.790 a R$ 136.490.

Essa nova produção ultrapassou os 3 milhões de unidades e posiciona o Onix no topo da lista de produção da Chevrolet no Brasil, superando modelos clássicos como o Corsa e o Chevette. Muito do que estamos vendo hoje em dia sobre esse carro reflete um compromisso da montadora com qualidade e inovação.

Além do Onix, a Chevrolet também celebra 100 anos de presença no Brasil com novidades em outros modelos, incluindo o SUV Tracker e a chegada de novas opções de utilitários elétricos. É um momento de celebrar as transformações que o universo automotivo tem vivido!