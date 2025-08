Republicanos do Texas votam por prisão de democratas em votação

Texas enfrenta uma situação tensa envolvendo os legisladores estaduais, após uma votação dos republicanos que busca localizar e prender dezenas de democratas que deixaram o estado. Esse movimento é uma tentativa de bloquear a aprovação de um plano que redefine os limites eleitorais, favorecendo os republicanos.

O governador do Texas, Greg Abbott, tomou uma medida drástica após a votação, ordenando que os policiais locais localizassem, prendessem e levassem de volta ao Capitólio qualquer legislador ausente que abandonou suas responsabilidades. Além disso, Abbott ameaçou processar os democratas ausentes por suborno, caso eles utilizem recursos públicos para arcar com a multa diária que recebem por faltar às sessões.

O novo mapa eleitoral proposto pelos republicanos poderia criar cinco cadeiras adicionais na Câmara dos Representantes dos EUA, onde atualmente os republicanos possuem uma maioria apertada. Para que a votação ocorra, é necessário que pelo menos dois terços dos 150 membros da legislatura estejam presentes. Com mais de 50 democratas deixando o estado, o quórum se tornou inalcançável.

A maioria dos legisladores democratas fugiu para Illinois, onde o governador JB Pritzker se comprometeu a proteger os ausentes diante das ameaças de Abbott. Os democratas planejam permanecer fora do Texas por duas semanas, até o término da sessão legislativa especial.

Vale destacar que a votação realizada na segunda-feira foi majoritariamente simbólica, uma vez que os mandados de prisão só têm validade dentro do estado do Texas. Isso significa que, mesmo se os ausentes forem localizados e detidos, não enfrentarão quaisquer acusações civis ou criminais decorrentes do mandado. Em entrevista, o legislador democrata Ron Reynolds, que está em Chicago, caracterizou a ameaça de prisão como uma tática de intimidação.

Os membros da Assembleia Legislativa do Texas enfrentam uma multa de aproximadamente R$ 2.500 a cada dia de ausência. O governador Abbott também deixou claro que os que se recusarem a retornar para votar podem enfrentar acusações. Em suas declarações, ele mencionou que, se legisladores aceitarem dinheiro para não participar das votações, isso seria considerado suborno.

Após a votação, Abbott ordenou ao Departamento de Segurança Pública do Texas que localizasse os legisladores desaparecidos e os levasse de volta ao Capitólio, afirmando que a operação permanecerá em vigor até que todos os membros da bancada democrata ausentes sejam encontrados.

Alguns legisladores republicanos, como Brian Harrison, criticaram os democratas, negando as alegações de que o redesenho dos distritos eleitorais tenha conotações raciais. Harrison definiu as críticas dos democratas como “absurdas” e “desonestas”, sugerindo que eles merecem punições, incluindo prisão.

O procurador-geral do Texas, Ken Paxton, também ameaçou prender os democratas ausentes, afirmando em uma rede social que o estado deve usar todas as ferramentas disponíveis para encontrar os legisladores.

Atualmente, os republicanos ocupam 25 das 38 cadeiras do Texas na Câmara dos Representantes dos EUA. Eles acreditam que o novo mapa pode aumentar esse número para 30, especialmente em regiões onde o ex-presidente Donald Trump obteve mais de 10 pontos de vantagem nas eleições. O redesenho dos limites eleitorais em um ano próximo ao das eleições pode ser crucial para fortalecer a maioria republicana na câmara baixa do Congresso dos Estados Unidos.

A prática de redimensionar distritos eleitorais é comum a cada dez anos, durante o Censo, para refletir as mudanças populacionais. A última contagem populacional ocorreu em 2020, e a reavaliação dos limites no meio da década é considerada incomum. Outros estados também estão considerando ajustes em suas distribuições eleitorais em resposta às mudanças propostas no Texas.