Chevrolet Onix 2026 tem preço reduzido e correia garantida até 240 mil km

O novo Chevrolet Onix 2026 chegou com tudo e já mostrou que vai fazer barulho nas ruas. Lançado em julho, o hatch passou por mudanças importantes, especialmente com o novo Programa Carro Sustentável, que isentou o IPI para veículos mais eficientes. Isso resultou em uma redução nos preços de algumas versões, uma ótima notícia para quem estava de olho nesse modelo!

Vamos dar uma olhada nos preços? O Onix 1.0 MT, que tem motor aspirado, que ficou de R$ 102.990 para R$ 99.990. A Turbo MT passou de R$ 107.990 para R$ 107.290, enquanto a Turbo AT teve um aumento de R$ 112.990 para R$ 122.290. As outras versões seguiram na mesma faixa de preço do lançamento. E se você tem interesse no Onix Plus, saiba que esse sedã não teve mudanças de preço, apesar de compartilhar a mesma mecânica.

### Motorização e Desempenho

Sobre o motor, o Onix 2026 traz duas opções: um 1.0 aspirado de 82 cv e um 1.0 turbo flex que entrega até 115,5 cv. Quem curte aquele câmbio manual pode aproveitar a versão 1.0 MT, com seis marchas. Já a Turbo MT, que é turbo, também usa o câmbio manual, e a Turbo AT conta com um câmbio automático de 6 velocidades. Para quem passa muito tempo no trânsito, como em São Paulo, ter um câmbio bem ajustado faz toda a diferença na hora de encarar os engarrafamentos.

### Polêmica da Correia Banhada a Óleo

Agora, um ponto crucial: a questão da correia dentada banhada a óleo nos motores 1.0 e 1.0 turbo, que gerou bastante debate. Alguns usuários relataram problemas, informando que a peça poderia se deteriorar e causar sérios danos. A Chevrolet tratou de esclarecer que, nos EUA, essa correia não apresentou falhas em diversos modelos. Aqui no Brasil, registraram um caso a cada 48 carros, todos relacionados a manutenções inadequadas ou óleos adulterados.

Para acalmar os ânimos, a Chevrolet resolveu reativar a garantia para os carros que possuem essa correia. É só levar na concessionária para checar a condição da peça e a garantia do motor na sequência pode ser estendida até os 240.000 km.

A novidade foi a introdução de uma nova versão da correia, que promete ser mais resistente a contaminantes. E, claro, a garantia da peça também é de 240.000 km. Para quem tem o carro e gosta de fazer viagens longas, isso é um alívio, né?

Muita gente já sabe como é bom estar sempre atento aos cuidados do veículo. Manutenção em dia faz toda a diferença. E, convenhamos, ninguém quer ficar na estrada por causa de uma falta de cuidado básico. No fim das contas, o Onix 2026 mantém o compromisso de ser um carro acessível e com boa performance, ideal para quem curte um rolê rápido na cidade ou uma viagem de final de semana.