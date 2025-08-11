Mundo Automotivo

Ford apresenta plataforma universal para veículos elétricos

Ford lança plataforma universal para elétricos visando cortar custos
No mês passado, o CEO da Ford, Jim Farley, trouxe uma notícia que deixou muitos apaixonados por carros animados: uma picape elétrica que promete revolucionar o mercado está a caminho. E ele comparou essa novidade ao icônico Modelo T. É uma mudança e tanto, não é mesmo?

A picape terá um tamanho parecido com o Ford Maverick, mas com uma cabine mais espaçosa. Isso é ótimo para quem precisa de conforto, principalmente em trajetos longos. E se você já teve um RAV4, vai ficar contente em saber que o espaço interno será até maior que o desse modelo, além de uma caçamba generosa para suas aventuras.

E o melhor? O custo de propriedade promete ser mais baixo que o de um Tesla Model Y usado. Como? Bom, a plataforma dessa picape utiliza 20% menos peças e 25% menos fixadores. Isso significa uma produção mais simples e mais rápida, ideal para quem quer ver logo essa bela máquina nas ruas.

Detalhes da nova plataforma

A arquitetura elétrica da nova picape funcionará com uma tensão de 400 volts. Ela pode não ser a mais rápida na hora de recarregar, mas essa escolha ajuda a manter o preço em torno de US$ 30 mil, algo em torno de R$ 163 mil. Para quem já teve que lidar com custos exorbitantes, essa é uma boa notícia!

Outro ponto relevante é o chicote elétrico, que ficou 1.200 metros mais curto e 10 kg mais leve do que o que encontramos no Mustang Mach-E. Isso se traduz em menos peso e mais eficiência, algo que sempre buscamos ao dirigir.

Baterias e desempenho

A Ford optou por baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP). Elas são mais leves e têm um espaço mais eficiente no carro. Para você que gosta de pegar a estrada, essa picape deve acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos, um desempenho bem similar ao Mustang EcoBoost. E, como se não fosse suficiente, vai contar com atualizações remotas e com o sistema BlueCruise, que permite dirigir sem tocar no volante.

Inovações na produção

Para facilitar ainda mais a produção, a Ford vai implementar um sistema de montagem diferenciado. A ideia é que três subconjuntos sejam montados ao mesmo tempo e depois unidos. Isso deve reduzir em 40% o número de estações de trabalho e ainda cortar 15% do tempo de montagem. Para quem está ligado no dia a dia de uma linha de produção, essa mudança representa eficiência de ponta.

Para a adaptação da fábrica de Louisville, a Ford planeja investir quase US$ 2 bilhões. As baterias, por sua vez, serão fabricadas em Michigan, no BlueOval Battery Park. Com isso, a nova picape elétrica deve levar à descontinuação dos SUVs Ford Escape e Lincoln Corsair. Um novo capítulo na história da empresa está prestes a começar!

