Chevrolet oferece desconto de R$ 24.830 no Onix Plus Premier PcD

O Chevrolet Onix Plus Premier está com uma promo incrível para vendas diretas, especialmente voltadas para pessoas com deficiência (PcD). Isso significa que quem está nesse grupo pode aproveitar a chance de levar para casa um carro zero com isenção de impostos. A versão topo de linha, a Premier 1.0 Turbo automática, está com o preço de tabela em R$ 137.440,00, mas para o público PcD, o valor despenca para R$ 112.610,00 — uma economia de R$ 24.830,00. E o melhor, essa informação vem confirmada pela própria Chevrolet, embora os preços possam variar dependendo da região e dos opcionais escolhidos.

Quem estiver interessado, é só dar uma passada na concessionária Chevrolet mais próxima. Eles ajudam a entender se a condição médica se encaixa nos critérios e explicam quais documentos são necessários para solicitar a isenção. Além disso, dá para esclarecer tudo sobre prazos, formas de pagamento e opções de financiamento que têm um olhar especial para esse público.

Falando em vendas, de janeiro a agosto de 2025, o Volkswagen Virtus vendeu 24.682 unidades, garantindo a segunda posição entre os sedans. Mas o grande campeão nessa disputa foi mesmo o Onix Plus, que vendeu nada menos que 29.300 carros. O Toyota Corolla, sempre entre os favoritos, ficou em terceiro lugar, com 24.484 emplacamentos, seguido do Virtus e, fechando o top cinco, o Hyundai HB20S, com 19.820 unidades.

E se você gosta de um motor esperto, o Onix Plus Premier não decepciona. Vem com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros e injeção direta. Ele teve uma leve redução de potência, agora entregando 115 cv, tanto com etanol quanto com gasolina. É um motor que oferece um desempenho legal, perfeito para quem dirige pelas ruas da cidade e também para quem pega uma estrada. O torque permanece firme em 16,3 kgfm com gasolina e 16,8 kgfm com etanol, garantindo aquele “fôlego” extra quando você precisar.

A transmissão é automática de seis marchas, o que traz um conforto a mais na hora de dirigir, principalmente em engarrafamentos ou quando temos aqueles dias mais corridos.

Vamos dar uma olhada nos preços e versões do Chevrolet Onix Plus Premier para PcD em setembro de 2025?

### Chevrolet Onix Plus Premier para PcD em setembro de 2025:

| Versões | Preços de tabela | Preços para PcD | Descontos |

|———————-|——————|——————|—————|

| Premier 1.0 Turbo AT | R$ 137.440,00 | R$ 112.610,00 | R$ 24.830,00 |

Com essas condições, o Onix Plus Premier se destaca não só pela economia, mas também pela tecnologia e conforto que entrega.