Chevrolet Montana LTZ tem desconto de R$ 32.100 para CNPJ

A Chevrolet Montana LTZ tá na área com condições imperdíveis, especialmente para empresas e produtores rurais. Durante todo o mês de julho, tá rolando uma campanha de vendas diretas que pode facilitar muito a sua vida na hora de adquirir essa picape. A dica é: se você comprar, precisa ficar com o carro no seu nome por pelo menos 12 meses antes de pensar em revender.

Se você ficou interessado, é só dar um pulinho numa concessionária Chevrolet. Eles têm todas as informações sobre documentos necessários, prazos de entrega e as melhores opções de financiamento para quem tem CNPJ ou trabalha no campo.

### Preços e Descontos

Para quem não curte muito a tabela, a Montana LTZ 1.2 Turbo com câmbio automático tem um preço sugerido de R$ 160.390. Mas se você for uma empresa comprando pelo canal de vendas diretas, o valor cai para R$ 128.290, o que significa um baita desconto de R$ 32.100. Uma mão na roda, não?

### Conforto e Tecnologia

Falar da Montana é falar de conforto e tecnologia. Ela é equipada com um monte de itens legais. Por exemplo, os faróis acendem sozinhos quando escurece, tem ar-condicionado, assistente de partida em aclive e bancos que misturam tecido com revestimento premium. Além disso, não esqueça da capota marítima e da câmera de ré. São detalhes que fazem a diferença no dia a dia, especialmente na hora de estacionar ou carregar a picape com a caçamba cheia.

E quem já pegou estrada com a caçamba cheia sabe como a iluminação dela, que vem com LED, é uma mão na roda à noite. Agora, imagina ter oito ganchos para amarrar a carga? É segurança na certa!

### Recursos de Segurança

Falando em segurança, a Montana não decepciona. Ela conta com sensores de estacionamento traseiro, seis airbags, controle de estabilidade e tração. Isso tudo ajuda bastante, especialmente se você tá acostumado a dirigir em estradas mais complicadas ou em cidade com muito tráfego.

E, se você tá pensando em levar os pequenos na viagem, fica tranquilo. O sistema Isofix para cadeirinhas infantis tá lá, garantindo que a galera fique segura.

### Entretenimento A Bordo

Se você gosta de música, vai curtir o sistema multimídia Chevrolet MyLink. Com tela sensível ao toque de 8”, tem tudo que você precisa: Android Auto, Apple CarPlay e Bluetooth para conectar até dois celulares ao mesmo tempo. Imagine ligar a playlist favorita enquanto vai aproveitar um fim de semana diferente.

### Resumo dos Preços

Aqui vai uma tabela rápida pra você não perder tempo:

| Configuração | Preço Tabela | Preço CNPJ | Desconto |

|———————–|—————|—————|—————|

| LTZ 1.2 Turbo AT | R$ 160.390,00 | R$ 128.290,00 | R$ 32.100,00 |

Então, se a ideia é ter uma picape que une conforto, segurança e um bom preço, a Chevrolet Montana LTZ pode ser a escolha ideal para quem trabalha duro e também ama dirigir com qualidade. Uma opção que vale a pena considerar!