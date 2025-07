Chevrolet lança Tracker LTZ 2026 com desconto de R$ 35.300 para PcD

O Chevrolet Tracker LTZ 2026 já está nas concessionárias, trazendo um visual renovado e mais itens de série. Mas calma, a parte mecânica não mudou. Fabricado em São Caetano do Sul (SP), esse SUV compacto agora está partindo uma campanha promocional especial em julho, pensada especialmente para o público PcD. Durante essa ação, você pode levar para casa o modelo com isenção total do IPI e um bônus extra direto da fábrica.

Falando de preços, a versão LTZ 1.0 Turbo com câmbio automático costuma sair por R$ 169.490,00. No entanto, se você se encaixa nas regras de vendas diretas para PcD, vai pagar só R$ 134.190,00. Isso significa uma economia de R$ 35.300,00! Os valores podem variar dependendo da sua região, mas já dá pra notar que é uma oportunidade e tanto.

Sob o capô, o Tracker mantém seu motor de três cilindros 1.0 turbo flex, com injeção direta, que entrega até 121 cv de potência e 18,9 kgfm de torque, sempre ligado ao câmbio automático de seis marchas. Bom lembrar que, quem roda muito em cidade, adora o conforto desse câmbio.

Uma pequena atualização técnica é que a corrente de comando agora é lubrificada por um óleo com uma nova fórmula. Isso significa que, mesmo em situações onde a manutenção não é 100%, o sistema tende a ser mais durável.

As dimensões do Tracker continuam as mesmas: são 4,27 metros de comprimento, 1,79 m de largura, 1,62 m de altura e 2,57 m de entre-eixos. O espaço no porta-malas também não mudou e continua generoso, com 393 litros, ideal para aquelas viagens com a família ou para carregar as compras do mês.

No visual, a frente do Tracker 2026 apresenta um design que lembra bastante a nova Montana e a Spin. Os faróis de LED estão divididos em dois níveis, proporcionando um toque moderno. A grade frontal segue o estilo colmeia, bem chamativa.

Na versão LTZ, o modelo vem ainda mais recheado. A central multimídia agora é de 11 polegadas e está integrada ao painel digital de 8″, ambos levemente voltados para o motorista, pra facilitar a vida na hora de manusear. A conexão com o Android Auto e Apple CarPlay continua sem fio, assim como os serviços do OnStar, que sempre ajudam em situações de emergência ou quando você precisa de informações rápidas.

Então, se você tem interesse nesse SUV, vale a pena dar uma conferida nas concessionárias e aproveitar as novidades e descontos da Chevrolet.