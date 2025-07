Chevrolet Equinox 2024 tem aumento de até 21 mil reais

A nova geração do Chevrolet Equinox, lançada no final de 2024, não está apresentando uma trajetória das mais suaves no Brasil. Em menos de um ano, as versões Activ e RS já sofreram dois reajustes de preço. Ambas iniciaram custando R$ 267.000, mas em janeiro o valor subiu R$ 8.790. Agora, em julho, o site da marca já mostra novas cifras, e o SUV a combustão não sai por menos de R$ 285.490 — um aumento considerável.

Essa diferença só aumenta quando olhamos para o Tracker, o irmão menor, que acabou de ser renovado e na sua versão mais cara custa R$ 190.590. Ou seja, quem optar pelo Equinox vai desembolsar impressionantes R$ 94.900 a mais.

Para se ter uma ideia de como o Equinox está se saindo nas vendas, desde seu lançamento, foram apenas 1.272 unidades emplacadas. Enquanto isso, concorrentes diretos como Jeep Compass e Toyota Corolla Cross estão muito à frente, com mais de 30 mil unidades vendidas cada um. É uma diferença que faz a gente parar e pensar, não é?

Agora, em relação ao que ele oferece, o Equinox 2025 mantém os mesmos conteúdos de lançamento, mesmo com o aumento de preço. Ele vem com uma boa gama de itens, como 6 airbags, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego e faróis LED. Além disso, o ar-condicionado é dual zone e conta com dutos para os passageiros de trás, um baita conforto nas viagens.

Falando das versões, a versão Activ se destaca com um visual mais sofisticado, usando couro e alcântara, e detalhes que incluem uma câmera 360°, faróis de neblina e até rodas de 19”. Já o RS tem um design mais esportivo, com rodas de 20” e um acabamento preto que deixa tudo mais agressivo.

Mecanicamente, o Equinox não fez mudanças. Ambos os modelos contam com motor 1.5 turbo a gasolina que entrega 177 cv e 28 kgfm de torque. Isso significa que, na estrada, ele rende bem — e ainda conta com uma transmissão automática de 8 marchas, que pode ser manobrada manualmente. A tração é integral, ideal para quem enfrenta um pouco de terra ou chuva.

Sobre o Equinox EV, o modelo elétrico também passou por um aumento considerável. O preço subiu R$ 21.190, levando o valor final a R$ 440.190. Apesar de compartilhar o nome, ele é bem diferente da versão a combustão e é construído em uma plataforma totalmente nova.

Esse modelo elétrico traz uma pegada de moderno, com tração integral e um motor que entrega 292 cv. Os números são impressionantes: acelera de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos. Com uma bateria de 85 kWh, promete ter uma autonomia que vai agradar a muitos.

Não dá para negar que a Chevrolet tem uma proposta interessante com os dois modelos, mas a reação do público ainda deixa certo mistério no ar. O que você acha deles?