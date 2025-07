Chevrolet divulga imagens do novo SUV Onix

Um novo SUV da Chevrolet, baseado na plataforma do Onix, foi finalmente confirmado e promete agitar o mercado brasileiro. Depois de muito papo e especulações nos últimos dois anos, a General Motors anunciou que o modelo será uma versão mais aventureira do popular Onix, que já é montado na fábrica de Gravataí, em São Paulo, junto com o Onix Plus.

Esse SUV vai entrar na briga com uma categoria que está bombando: a dos SUVs compactos. A ideia é que ele seja menor e mais acessível que o Chevrolet Tracker, que ganhou um facelift para a linha 2026. Esse movimento segue o exemplo de concorrentes como o Volkswagen Tera, o Renault Kardian e o Fiat Pulse, que também estão nessa nova onda de SUVs. Aproveitando as celebrações dos 25 anos da fábrica em Gravataí, a Chevrolet já revelou as primeiras imagens do novo modelo.

As fotos que a marca disponibilizou mostram um design bem moderno, incluindo um esquema de iluminação de LED dividido em três partes: luz diurna, faróis principais e luzes de neblina. Isso lembra um pouco o que encontramos no Tracker e na nova Montana. A traseira também traz LED, com lanternas que se entrelaçam, mas são interrompidas pelo emblema da Chevrolet. De lado, o SUV tem um visual que remete a um hatch, mas com linhas musculosas, bem no clima dos carros que vão competir com ele.

Mas não se iluda achando que é um projeto completamente novo. O novo SUV aproveitará muitos elementos da estrutura do Onix, seguindo a linguagem de design atual da GM, já vista em modelos como o Blazer EV e o Equinox.

A parte traseira está um pouco camuflada, o que indica que teremos um visual próprio, e a inclusão de racks de teto deixa claro que é um modelo diferenciado. Na frente, a camuflagem esconde elementos que prometem destacar o SUV dos modelos de entrada. Vamos perceber também uma leve elevação em relação ao solo e rodas um pouco maiores, características que agradam quem gosta de um visual mais robusto.

Internamente, a expectativa é de um painel digital de instrumentos integrado à central multimídia, algo que já é tradição em modelos como a S10 e a Trailblazer. Em termos de tecnologia, o SUV deve herdar recursos já conhecidos do Tracker e da Montana, garantindo conveniência e conectividade.

Diferente do Onix atual, que deixa a desejar em assistência à condução, o novo SUV deve incluir itens como alerta de colisão com frenagem automática, especialmente nas versões mais completas. Isso é algo que muita gente busca para ter uma direção mais tranquila, não é mesmo?

Em relação às dimensões, o SUV ficará entre o Onix e o Tracker. Enquanto o Onix hatch tem 4.163 mm de comprimento, o Tracker chega a 4.270 mm. Espera-se que o novo modelo tenha um motor 1.0 turbo atualizado, já conhecido no Tracker, entregando uma potência de 115,5 cv com gasolina e 121 cv com etanol, acompanhado de um torque bastante capaz.

Com todos esses detalhes, a expectativa é grande! Fica aquele gostinho de querer ver como ele se comporta nas ruas e, principalmente, como será dirigir essa nova opção da Chevrolet em nossas estradas.