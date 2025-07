Aplicativos populares podem diminuir a velocidade do celular

Os celulares se tornaram verdadeiros companheiros do dia a dia, não é mesmo? Eles estão sempre ao nosso lado, seja para trabalhar, se divertir ou até mesmo para nos ajudar com tarefas do cotidiano. Mas, com tanta funcionalidade, é fácil esquecer que todos esses aplicativos podem acabar pesando no desempenho do aparelho.

À medida que instalamos mais e mais apps, o celular pode começar a ficar lento. Alguns dos aplicativos mais populares, por exemplo, consomem muitos recursos, e isso pode gerar frustração. Se você está tendo problemas com a lentidão do seu dispositivo, vale a pena conferir algumas dicas sobre como otimizar o uso de certos apps.

Google Maps

O Google Maps é uma mão na roda quando precisamos nos localizar, mas sua utilização pode prejudicar o desempenho do celular e drenar a bateria rapidamente. A boa notícia é que há uma versão mais leve, chamada “Google Maps Go”, que você pode experimentar. E se você costuma frequentar lugares conhecidos, baixar mapas offline é uma ótima estratégia para evitar o uso excessivo de dados.

Google Fotos

Usar o Google Fotos para armazenar e fazer backup de suas imagens é super prático, mas os uploads constantes podem ocupar um espaço considerável e exigir bastante do processador. Para evitar isso, você pode ajustar a qualidade das fotos que está salvando ou optar por fazer backups apenas quando estiver conectado ao Wi-Fi. Não esqueça de dar uma olhadinha na sua galeria de vez em quando e excluir fotos que não precisa mais.

Spotify

A facilidade de acessar músicas pelo Spotify é realmente incrível, mas baixar faixas para ouvir offline pode ocupar bastante espaço no seu celular. Fazer uma limpeza regular de músicas e playlists que você não escuta mais ajuda. O ideal é ouvir suas músicas online sempre que possível, liberando assim um bom espaço no seu dispositivo.

Jogos

Os jogos de hoje exigem muito mais do que os de antigamente. Eles são mais complexos e podem deixar o celular mais lento. Uma sugestão é evitar instalar muitos jogos pesados. Se precisar, aproveite os modos de desempenho do seu celular, que ajudam a otimizar o funcionamento durante as jogadas.

Redes sociais

As redes sociais, como Facebook, Instagram e TikTok, são ótimos para nos manter conectados, mas também podem ser pesadas. Uma alternativa é usar as versões “lite” desses aplicativos, que demandam menos do seu celular. Para ajudar ainda mais, desative notificações desnecessárias e limpe o cachê regularmente. Isso pode fazer uma diferença e tanto!