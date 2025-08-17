Chevrolet diminui preço do Onix Plus Premier em até R$ 24,9 mil

O Chevrolet Onix Plus Premier 2026 chegou com algumas novidades bem bacanas, especialmente na frente. O visual está mais arrojado, mas, se você olhar as laterais e a traseira, vai notar que mudaram bem pouco. Esse sedã compacto já está disponível para quem precisa de carro adaptado, a famosa PcD, com valores bem interessantes.

Para quem está de olho na versão Premier 1.0 Turbo AT, o preço sugerido é de R$ 136.490. Mas, se você se encaixa nas condições de PcD, pode garantir essa belezura por R$ 111.590. Uma economia de R$ 24.900 é sempre bem-vinda, não é mesmo? Esses números são baseados nas informações do portal Fipe Carros e da concessionária Guiautos.

E para aproveitar essa vantagem, a galera precisa apresentar alguns exames para comprovar a deficiência e um laudo médico assinado por um profissional reconhecido pelo Detran. Depois, é só passar por uma avaliação em clínica credenciada que irá liberar a compra com isenção.

Os documentos que você precisa são simples:

Ter um termo de curatela se o carro for para alguém maior de 18 anos que não tem capacidade legal;

Formulário para a isenção de IPI da Receita Federal;

Laudo médico e CNH especial em cópias autenticadas;

Cópias de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência autenticados;

Cópia das últimas declarações do Imposto de Renda ou um comprovante de isenção;

E o comprovante de regularidade com o INSS.

Sob o capô, o Onix Plus Premier traz um motor 1.0 turbo flex com três cilindros e injeção direta. Pintou uma leve queda na potência: agora são 115 cv, tanto com gasolina quanto com etanol. Na verdade, o motor perdeu um pouco de fôlego com o etanol já que caímos de 121 cv para 115 cv. Mas o torque ficou igual, mostrando que ele ainda tem muito vigor. A transmissão é automática de 6 marchas, perfeita para quem gosta de dirigir com suavidade.

Dentro do carro, a tecnologia se destaca. O Onix vem com uma câmera de ré digital super nítida, uma central multimídia MyLink com uma tela de 11 polegadas, e som de qualidade com seis alto-falantes. A segurança também não fica de fora, com seis airbags, e os faróis que acendem sozinhos conforme a luz do ambiente. O painel digital de 8 polegadas com várias opções de personalização garante que você dirija com estilo.

O acabamento interno oferece um visual bem legal, disponível nas cores Preto Jet Black e Cinza Dark Adriatic. As funcionalidades incluem alerta de ponto cego, ar-condicionado automático, carregador sem fio e assistente de estacionamento que facilita a vida do motorista. Além disso, você vai curtir os faróis de neblina em LED e as rodas aro 16″ com um design exclusivo.

Para a turma que está de olho nas condições de pagamento para o Onix Plus Premier, aqui vai um resumo dos preços para PCd em agosto de 2025:

Versão Premier 1.0 Turbo AT Preço de tabela: R$ 136.490 Preço para PcD: R$ 111.590 Desconto: R$ 24.900



Com todas essas características, o Onix Plus Premier 2026 promete ser uma ótima escolha para quem busca conforto, tecnologia e segurança sem gastar uma fortuna.