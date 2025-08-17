confira as confirmações até o momento

A Netflix está prestes a expandir o universo de Round 6 com uma nova série que promete agitar os fãs. Intitulada “Squid Game: America”, a produção ficará sob a batuta de David Fincher, conhecido por seu olhar único em projetos como Mindhunter e Garota Exemplar. A expectativa gira em torno da fusão de uma narrativa envolvente com um contexto cultural mais diverso, sem deixar de lado o suspense que fez a série original um grande sucesso.

Inícios e expansões na Netflix

Desde sua estreia em 2021, Round 6 se tornou um verdadeiro fenômeno mundial, atraindo milhões de espectadores. A terceira temporada, lançada em junho, reafirmou a popularidade da série, consolidando sua posição entre as mais vistas da plataforma. Para quem não viu, Cate Blanchett já fez uma participação especial no último episódio da temporada, e isso já dá algumas pistas sobre possíveis desdobramentos, incluindo uma sequência internacional que vai ganhar vida sob a direção de Fincher. E a notícia boa é que as gravações do spin-off nos Estados Unidos estão previstas para começar em dezembro.

Trajetória de David Fincher à frente de “Squid Game: America”

David Fincher foi uma escolha inteligente para esse projeto, considerando seu talento para explorar os aspectos mais obscuros da psicologia humana. Com um roteiro assinado por Dennis Kelly, que trouxe toda a sua criatividade em Utopia, espera-se uma narrativa rica e cheia de reviravoltas. A ideia é que “Squid Game: America” mantenha a intensidade emocional e o envolvimento que caracterizaram a série original, oferecendo aos fãs uma história que vai além do que já conhecem.

Expectativas

Atualmente, ainda não há muitos detalhes sobre o elenco ou uma data específica de estreia. No entanto, a conversa em torno da nova série já está a todo vapor, e as especulações indicam que ela pode chegar entre o final de 2026 e o início de 2027. O fato de contar com talentos imensos, como Cate Blanchett, e uma ambientação nos Estados Unidos, deixa todos no aguardo de mais surpresas. À medida que a produção avançar, é esperado que novos anúncios e informações venham à tona, mantendo a animação dos fãs lá em cima.