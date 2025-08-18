Chevrolet comenta sobre correia banhada a óleo do Onix 2026

Mundo Automotivo

Chevrolet se pronuncia sobre a correia banhada a óleo do Onix 2026
O Chevrolet Onix 2026 chegou em julho e, cara, trouxe um visual renovado que promete conquistar novamente a galera. Além do design atualizado, a montadora resolveu encarar um problema que estava fazendo muito barulho: a correia dentada banhada a óleo. Esse item, embora técnico e durável, virou motivo de piada e memes nas redes sociais, afetando a reputação do modelo.

Desde 2024, quando o motor completou cinco anos no mercado, as críticas se espalharam como pólvora. A internet não perdoa! Tem até emojis de bomba e risadas para ilustrar a insatisfação. Mas será que a coisa é tão feia assim? Segundo a Chevrolet, os problemas reais são poucos: apenas 3% das reclamações registradas falam da correia. Mesmo assim, a quantidade de memes e comentários negativos é enorme.

Agora, a boa notícia é que o novo componente passou por uma reformulação. Ele agora tem reforço em fibra de vidro e teflon, o que melhora a resistência, mesmo em situações de uso de óleo inadequado, um problema bem comum aqui no Brasil. Apesar disso, não custa lembrar: o ideal é sempre usar o lubrificante AC Delco com certificação Dexos 1 Gen 3.

Outro ponto que ficou na mira foi a questão dos entupimentos de dutos de óleo, algo que pode levar a falhas no motor e até comprometer o sistema de freios. Para dar aquela tranquilidade extra, a Chevrolet ampliou a garantia da correia para 240 mil km, o que cobre todos os Onix produzidos desde 2020.

Comparando com a correia seca, que precisa ser trocada a cada 60 mil km, a banhada a óleo se sai muito melhor. Ela tem uma durabilidade de até quatro vezes mais, reduzindo também os ruídos e vibrações, deixando o motor funcionando mais suavemente. A corrente metálica, que é usada em outros mercados, oferece ainda mais durabilidade, mas é mais pesada e barulhenta, o que pode não agradar.

No fim das contas, a correia banhada a óleo é eficiente e tem seus méritos no desempenho do motor. Mas, a verdade é que ainda carrega o estigma de fragilidade. Para que o Onix volte a brilhar nas vendas, a Chevrolet não vai só precisar mudar a aparência do carro; vai ser necessário convencer a galera de que esse componente não é um bicho-papão.

Mesmo com todas essas novidades, a repercussão nas redes ainda está tingida de críticas. Comentários que brotam de perfis sem foto e em vários idiomas levantam suspeitas de que possa haver automação por trás das críticas. A GM sabe que, embora só 3% das reclamações nas suas plataformas abordem especificamente a correia, o burburinho nas redes sociais é bem maior e merece um olhar atento.

