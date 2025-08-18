Notícias

Pressão arterial: entenda possíveis erros na medição

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Saiba por que sua pressão arterial pode estar sendo medida de forma incorreta
Alguns pequenos erros na hora de medir a pressão arterial podem levar a resultados que prejudicam o controle desse importante sinal de saúde. Para quem se preocupa com o bem-estar, a autoavaliação em casa pode parecer uma boa ideia, mas é sempre melhor contar com a orientação de um profissional.

Medir a pressão da forma correta é fundamental não só para se programar no dia a dia, mas também para evitar problemas como doenças cardiovasculares. Vamos entender melhor como fazer isso?

As recomendações essenciais

Quando alguém tem pressão arterial alta, os riscos são sérios, como AVC, infarto e até problemas nos rins. Embora a pressão possa ser medida em casa, é sempre aconselhável consultar um médico para verificar se realmente precisa de tratamento ou medicação.

Na hora de medir a pressão arterial em casa, alguns cuidados são cruciais. Primeiro, evite fazer isso logo após alguma atividade física, pois o esforço pode alterar os resultados. Além disso, o estresse também pode influenciar na sua pressão. O ideal é que, antes de medir, a pessoa descanse por pelo menos 5 minutos.

Outro erro comum é cruzar as pernas durante a medição. O correto é sentar-se com as costas bem apoiadas, mantendo os pés firmes no chão. O braço deve estar apoiado na altura do coração, para que os resultados sejam mais precisos.

Enquanto a medição está acontecendo, evite usar o celular ou conversar. Movimentos e distrações podem alterar o resultado, por isso mantenha-se em silêncio enquanto o aparelho faz a leitura.

Lembre-se também de que o manguito (a parte que mede a pressão) deve estar em contato direto com a pele, e nunca por cima de roupas. Para garantir o conforto durante a medição, não deve estar muito apertado. É bom medir a pressão antes de tomar o café da manhã ou a refeição da noite, para resultados mais fiéis.

Esses cuidados são simples, mas fazem toda a diferença na hora de acompanhar a saúde cardiovascular.

