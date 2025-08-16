Chery lança Fulwin X3 e X3 Plus elétricos para off-road na China

A Chery acaba de lançar no mercado chinês os SUVs elétricos Fulwin X3 e X3 Plus, e se você está de olho no que há de novo em carros elétricos, não pode deixar de conferir essas belezuras. Os preços variam entre 89.900 e 139.900 yuans, ou seja, na faixa de US$ 12.500 a US$ 19.500. E, dependendo do modelo escolhido, a autonomia vai de 401 km a 520 km.

Em termos de design, os dois SUVs têm um visual bem robusto. Com carroceria quadrada e faróis em formato de L, eles parecem feitos para realmente encarar qualquer terreno. O X3 mede 4,32 metros, enquanto o X3 Plus é um pouquinho maior, com 4,38 metros. Detalhes como o bagageiro no teto e acabamentos em preto nos para-choques dão um charme extra e um toque off-road.

Falando em desempenho, o X3 é alimentado por um motor elétrico traseiro de 185 kW, o que equivale a 248 cv e um torque de 300 Nm. Isso tudo se combina com baterias de 50,79 kWh ou 68,36 kWh, garantindo até 520 km de alcance. Já o X3 Plus é um pouco mais sofisticado, oferecendo opções de tração traseira ou integral, com um motor adicional na frente que adiciona 94 cv a mais.

Tecnologia é outro ponto forte nesses SUVs. O X3 vem recheado com 12 itens de segurança ativa, como frenagem automática de emergência. Por outro lado, o X3 Plus leva isso a um novo nível com o sistema Falcon 500, que não só traz funções semiautônomas, mas também pode ajudar no estacionamento. Se você já se viu lutando com manobras em vagas apertadas, esse recurso vai parecer um presente.

No interior, o Fulwin X3 e o X3 Plus oferecem um painel digital de 9,2 polegadas e uma central multimídia incrível de 15,6 polegadas — sim, isso mesmo, 15,6! Para facilitar a vida, tem até um chip Qualcomm Snapdragon para deixar tudo mais responsivo. A cabine acomoda até cinco pessoas confortavelmente e o porta-malas de 450 litros pode ser ampliado para 1.238 litros se você derrubar os bancos traseiros. Praticidade que faz toda a diferença em viagens.

E as novidades não param por aí: no dia 29 de agosto, vai ser revelado um terceiro modelo da linha, o Fulwin X3L EREV, durante o Salão de Chengdu. Isso mostra que a Chery está investindo pesado no mercado de SUVs elétricos na China e, quem sabe, logo esteja também nas estradas brasileiras.

Se você é apaixonado por carros, fica difícil não se empolgar com essas novas opções, que prometem não só eficiência, mas também um visual que entrega personalidade e resistência. Tem ideia de como seria rodar com um dessas belezuras nas suas aventuras de fim de semana? Afinal, um SUV elétrico ainda é um SUV, com muito espaço e conforto, só que agora com um toque sustentável.