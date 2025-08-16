Notícias

Como expandir 11 feriados para mais de 40 dias de descanso

Italo Pastorini
Veja como transformar 11 feriados em mais de 40 dias de descanso

O próximo ano promete ser recheado de oportunidades para quem deseja aproveitar as folgas. Com um planejamento inteligente, é possível transformar 11 feriados nacionais em até 42 dias de descanso em 2026. O segredo está em como combinamos os feriados e recessos para estender esses dias de pausa.

Os trabalhadores brasileiros têm pela frente várias chances de ampliar suas folgas. A estratégia é simples: planejar com antecedência para maximizar o tempo livre sem afetar seus compromissos de trabalho.

Feriados no próximo ano

Vamos dar uma olhada nos feriados que vão rolar em 2026. Em fevereiro, temos o tão esperado Carnaval nos dias 16 (segunda) e 17 (terça). Se você emendar com a folga na sexta anterior, no dia 13, poderá desfrutar de 5 dias seguidos de descanso.

Abril é outro mês recheado de feriados. Temos a Sexta-feira Santa no dia 3 (sexta), que, com o final de semana, resulta em 3 dias de folga. E não para por aí: o feriado de Tiradentes, que cai na terça, dia 21, pode ser emendado com a segunda anterior e o fim de semana, totalizando 4 dias de descanso.

Depois vem o Dia do Trabalhador, comemorado na sexta, dia 1 de maio, que garante mais 3 dias de folga, já que é seguido pelo fim de semana. Em junho, o feriado de Corpus Christi, no dia 4 (quinta), pode ser ampliado com a sexta (dia 5) e o final de semana, resultando em 4 dias de descanso.

Feriados na segunda-feira

Nos meses seguintes, temos 3 feriados nacionais caindo em uma segunda-feira, cada um possibilitando 3 dias de descanso, somando 9 dias no total se emendados com o final de semana anterior. Confira:

  • 7 de setembro – **Independência do Brasil**
  • 12 de outubro – **Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil**
  • 2 de novembro – **Finados**

Além disso, no dia 20 de novembro (sexta), comemoramos o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, que proporciona mais 3 dias de folga.

Dezembro e a temporada de folga

O final de dezembro promete ser uma festa para o descanso. A véspera de Natal (24) cai numa quinta-feira e, com o feriado no dia 25 (sexta), você já pode começar a contagem de folgas. E não esqueça da véspera de Ano Novo (31), que também é numa quinta, e o feriado seguinte, que é na sexta.

Muitos trabalhadores que costumam tirar recesso no final de ano podem acabar com uma pausa extensa, retornando ao trabalho somente em 4 de janeiro de 2027, uma segunda-feira. Assim, com um bom planejamento, você pode somar até 42 dias de descanso.

Ainda assim, é bacana lembrar que essas folgas dependem das políticas das empresas e da disponibilidade de cada um. Com um pouco de organização, 2026 pode ser um ano em que o equilíbrio entre trabalho e descanso será ainda mais garantido.

