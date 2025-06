Chery inicia pré-venda do sedã híbrido Fulwin A9L com 2.000 km de autonomia

A Chery está agitando o mercado com a pré-venda do Fulwin A9L, um sedã de luxo que promete encantar os brasileiros. Começou no dia 26 de junho, e a expectativa é que o modelo chegue oficialmente em julho. Os preços variam de 159.900 a 229.900 yuan, o que dá aproximadamente R$ 115 mil a R$ 165 mil. E para os que gostam de um pouco mais de emoção, dá para escolher entre versões com tração dianteira ou integral.

Olha, o visual desse Fulwin A9L é mesmo de impressionar. Com 5,02 metros de comprimento, ele é robusto e espaçoso. E não é só isso: tem 1,96 m de largura e altura de 1,50 m, além de um entre-eixos de 3 metros. Pense em como isso pode ser confortável em uma viagem longa. O carro vem em seis cores e ainda tem um teto solar panorâmico que é um convite ao céu. E para os apaixonados por desempenho, na versão com tração integral, você vai encontrar um aerofólio traseiro elétrico que promete uma aderência incrível em altas velocidades.

Quando falamos do interior, o Fulwin A9L é puro charme e tecnologia. O painel em formato de T traz um volante que se destaca e uma central multimídia de 15,6 polegadas. O sistema de bordo é o Lingxi Smart Cabin 2.0, que conta com um chip Qualcomm Snapdragon 8255. Isso significa que você tem um assistente de voz com inteligência artificial, projeção sem fio do celular e até atualizações via OTA. Para quem adora música, o som com 23 alto-falantes é de tirar o fôlego, e a iluminação ambiente cria um clima super aconchegante. Ah, e se você gosta de viajar em quatro lugares e curtir uma bebidinha gelada, tem uma opção com refrigerador embutido.

Sob o capô, o Fulwin A9L é movido pelo novo sistema híbrido Kunpeng C-DM 6.0. Ele junta um motor 1.5 turbo a combustão com um ou mais motores elétricos e uma bateria de 33,67 kWh. Aqui, o motor a combustão entrega 154 cv, enquanto o elétrico pode chegar a 215 cv e 310 Nm de torque. Isso já dá uma ideia da força desse sedã na estrada. A versão com tração dianteira bate impressionantes 369 cv e 530 Nm, e a com tração integral chega a surpreendentes 630 cv e 854 Nm de torque! E você sabia que a autonomia combinada pode atingir 2.000 km? Somente no modo elétrico, você consegue rodar até 260 km. E se precisar dar uma carga rápida, bastam 14,5 minutos para recarregar de 30% a 80%.

Na hora de acelerar, o Fulwin A9L não decepciona. Ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 4 segundos e tem velocidade máxima de 210 km/h. Para quem gosta de uma boa curva, ele fez 81,9 km/h no teste do alce, com uma frenagem de 100 a 0 km/h em apenas 33 metros.

A segurança também está em alta com o Fulwin A9L. Ele conta com 27 sensores integrados ao sistema ADAS Falcon 700. Com um sensor lidar que alcança 300 metros, radares e câmeras de alta definição, a condução assistida em rodovias e nas cidades é bem mais tranquila. O pacote ainda inclui estacionamento automático com memória, facilitando muito a vida do motorista.

Para quem aprecia tecnologia e conforto, o Fulwin A9L promete deixar sua jornada ainda mais agradável.