Chery Fulwin A9L ultrapassa 50 mil unidades na pré-venda

O Chery Fulwin A9L, o novo sedã híbrido plug-in da marca chinesa, já está fazendo barulho antes mesmo de pisar oficialmente nas ruas. Até o dia 27 de junho, mais de 51 mil unidades estavam reservadas na pré-venda, que começou durante o Salão do Automóvel de Xangai, em abril de 2025. A estreia oficial na China está programada para 8 de julho, e a expectativa é enorme!

Esse sedã será oferecido em quatro versões, tanto com tração dianteira quanto com tração integral, custando entre 159.900 e 229.900 yuan (algo como US$ 22.300 a US$ 32.000). Um ponto que chama a atenção é sua autonomia, capaz de chegar a impressionantes 2.000 km. Já pensou em viajar em um sedã que quase não exige paradas para reabastecimento?

Com um design robusto e atraente, o Fulwin A9L mede 5,01 metros de comprimento, 1,96 m de largura e 1,50 m de altura, com um entre-eixos de 3 metros que proporciona bastante espaço interno. O peso varia entre 2.085 kg na versão FWD e 2.230 kg na AWD, e você pode escolher entre seis cores diferentes: vermelho, preto, prata, roxo, verde e cinza.

Um detalhe que faz diferença é o aerofólio traseiro elétrico, que se ativa automaticamente a 90 km/h e se recolhe a 110 km/h, contribuindo para uma melhor estabilidade em altas velocidades. As lanternas traseiras inteiriças, com 320 LEDs, também são um show à parte!

Mas, e a mecânica? Sob o capô, o Fulwin combina um motor 1.5 turbo de 154 cv com até dois motores elétricos, dependendo da versão. A versão com tração dianteira oferece 215 cv e autonomia elétrica de 260 km, enquanto a AWD chega a 476 cv, podendo rodar até 200 km no modo elétrico. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em impressionantes 4,9 segundos. Gosta de um pouco de adrenalina ao volante? Esse carro promete!

A bateria é uma das partes legais do Fulwin. O carregamento rápido, que leva a bateria de 30% a 80%, acontece em apenas 14,5 minutos. A transmissão DHTPro automatizada e o sistema híbrido Kunpeng C-DM 6.0, que já viu a luz do dia em outros modelos da Chery, prometem uma experiência de condução suave e responsiva.

Dentro, o que não falta é sofisticação. O interior é um mix de couro, camurça e toques de madeira. As duas telas flutuantes — uma de 10,25” para os instrumentos e outra de 15,6” central — são comandadas por um potente chip Qualcomm Snapdragon 8255. Para aqueles que curtem um volante mais esportivo, isso também está garantido com um design bem arrojado.

Entre as novidades a bordo, os comandos por voz com inteligência artificial, Bluetooth, e até carregamento por indução para o celular (de 50W). Os bancos dianteiros têm ajuste elétrico, e a iluminação ambiente dá um toque a mais de elegância. O porta-malas tem uma capacidade de 405 litros e o sistema de som pode oferecer até 23 alto-falantes. E não podemos esquecer dos nove airbags disponíveis em todas as versões, uma boa segurança para quem gosta de rodar com a família!

São muitos detalhes que fazem do Chery Fulwin A9L uma opção atraente para quem está ansioso por um novo sedã no mercado. Toda essa tecnologia e conforto promete agradar aos apaixonados por carros.