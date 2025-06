Marc Márquez conquista vitória no Sprint da Holanda

No último sábado, o piloto espanhol Marc Márquez conquistou a vitória na corrida sprint do Grande Prêmio da Holanda de MotoGP, realizado no famoso circuito de Assen. Esta corrida destacou-se pela intensa disputa entre os irmãos Márquez, com Marc saindo na frente e seu irmão Álex ocupando a segunda posição. O pódio foi completado pelo piloto Marco Bezzecchi, que terminou em terceiro lugar.

A corrida teve um início muito movimentado, com Marc Márquez e o francês Fabio Quartararo disputando a liderança desde a largada. Quartararo tentou se manter na frente, mas não teve sucesso. Enquanto isso, Joan Mir enfrentou problemas e caiu, abandonando a corrida junto com Raul Fernández, que também escapou pela brita.

Na segunda volta, Quartararo foi ultrapassado pelos irmãos Márquez, caindo para a terceira colocação, onde foi pressionado por Bezzecchi. O campeão de 2021, Pecco Bagnaia, não teve um bom início e perdeu posições, ficando em quinto lugar.

Conforme a corrida avançava, a pressão entre os irmãos aumentava, com Álex tentando superar Marc para assumir a liderança. Bezzecchi, que estava logo atrás, também estava atento a essa disputa. Em meio a essas manobras, Fabio di Giannantonio conseguiu ganhar a posição de Bagnaia.

Faltando quatro voltas para o fim, a maioria dos pilotos entre os dez primeiros teve que lidar com avisos sobre ultrapassagens dos limites de pista, exceto Bagnaia. Infelizmente, Quartararo sofreu um acidente na curva 10 e não conseguiu continuar, após ter largado na pole position.

Apesar da pressão do irmão mais novo, Marc Márquez conseguiu manter a liderança até a bandeirada final, garantindo assim sua vitória. Álex Márquez ficou em segundo e Bezzecchi em terceiro.

Essa corrida foi um reflexo da competitividade e habilidade dos pilotos, especialmente em uma das pistas mais tradicionais do campeonato.