Xiaomi esclarece falha nos freios do YU7 Max após acidente

A Xiaomi fez um alerta interessante sobre o SUV YU7 Max, depois de um incidente em um teste no circuito V1, em Tianjin. Durante uma volta rápida, o carro apresentou superaquecimento e até mesmo um pequeno incêndio nas pastilhas de freio. De acordo com a fabricante, o problema surgiu porque o veículo foi estacionado imediatamente após a volta, sem dar tempo para o resfriamento — algo que eles chamaram de “cenário extremo”.

A marca explicou que o fogo veio da queima de materiais orgânicos nas pastilhas de freio, que se tornam inflamáveis quando atingem temperaturas acima de 600 °C. Mesmo assim, a Xiaomi garantiu que os freios funcionaram como esperado durante todo o teste, o que é um alívio, não é mesmo?

O mais curioso é que eles ressaltaram que o modo Master, que otimiza a “Recuperação de Energia” e ajuda a aliviar a pressão nos freios em condições mais intensas, não estava ativado na hora do teste. Quem já pegou uma estrada sinuosa sabe como esse recurso pode fazer a diferença em situações de alta performance. A recomendação da marca é sempre ativar esse modo quando você for dar uma acelerada mais esportiva.

A Xiaomi também deixou claro que o YU7 Max é um SUV médio de alto desempenho, que requer um cuidado especial quando é levado para a pista. Não é qualquer carro que aguenta esse tipo de uso com tranquilidade, especialmente se não estiver com todos os recursos ativados.

Entre outras novidades, a Xiaomi destacou recursos bacanas do modelo, como o teto solar eletrocrômico, que economiza energia e continua escurecido mesmo quando desligado. Isso é uma mão na roda durante aqueles dias quentes de sol. Além disso, eles investiram em um isolamento acústico de qualidade, com vidros e materiais que ajudam a manter o barulho externo em baixa.

E falando em produção, a Xiaomi fez história ao reservar todas as 240 mil unidades do YU7 Max em apenas 18 horas de vendas. Impressionante, não? Para atender a essa demanda, a marca opera com duas fábricas em Pequim e já está pensando em abrir uma terceira para dar conta da procura.

Se você tem interesse por carros, sabe que uma fila de espera de quase um ano na versão Pro do SU7 é algo de se admirar. A Xiaomi realmente se destacou ao conquistar 240 mil pedidos em tempo recorde. A expectativa é que venham mais novidades nesse cenário.