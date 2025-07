Changan avança no Brasil com novo modelo concorrente do Commander

O Changan CS75 está começando a dar as caras nas ruas brasileiras, e, se você é apaixonado por SUVs, vai querer ficar de olho nesse lançamento. Mesmo camuflado, já dá pra sentir que a Changan está investindo pesado para entrar com tudo no mercado novamente. Para quem não lembra, a marca já esteve por aqui lá nos anos 2000, sob o nome Chana.

Com um porte impressionante de 4,77 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,80 metros, o CS75 promete ser um forte concorrente, similar ao Jeep Commander. E se você já dirigiu SUVs de maior tamanho, sabe que essa dimensão ajuda na estabilidade e no conforto em longas viagens.

### Design que chama atenção

O visual do CS75 segue as tendências modernas dos SUVs chineses. A grade frontal é ampla e se integra perfeitamente aos faróis, que se alongam pelo para-choque. O detalhe iluminado na parte superior cria uma assinatura de luz incrível. Ao olhar de lado, as maçanetas retráteis e os arcos de roda bem definidos fazem o carro parecer mais sofisticado, ideal para quem gosta de dar um charme a mais.

Já a traseira se destaca pelas lanternas horizontais que cruzam a tampa do porta-malas. Se você gosta de um carro que se destaca no trânsito, vai adorar o visual imponente que o CS75 traz.

### Interior de cair o queixo

Ao entrar no CS75, você vai perceber que o interior é onde este SUV realmente brilha. Com três telas que somam impressionantes 37 polegadas, o painel não só é tecnológico, mas também tem um visual clean e moderno. Os detalhes em couro e plásticos de qualidade trazem um toque de classe, bem distante do que a gente costuma ver em modelos mais baratos.

E para quem está sempre em movimento, as funcionalidades são de encher os olhos. O CS75 vem com assistência de direção semi-autônoma nível 2, proporcionando aquele relaxo em viagens longas. E não é só isso! O sistema de estacionamento automático realmente facilita na hora de parar em vagas apertadas, algo que todo motorista agradece.

### Motorização robusta

O coração do CS75 é um motor 2.0 turbo a gasolina com injeção direta, capaz de entregar até 232 cv e impressionantes 39,8 kgfm de torque. Para quem busca uma opção mais econômica, existe uma versão com motor 1.5 turbo, que ainda assim oferece 189 cv. Um câmbio de 8 marchas AISIN promete uma troca suave, ideal para quem pega muito trânsito.

### O que esperar do futuro da marca?

Então, quando é que podemos ver o CS75 nas concessionárias? A Changan está testando não só esse modelo, mas também outros da sua divisão premium, a Avatr. Parece que a marca está se preparando para um retorno robusto no Brasil e pode oferecer uma linha variada de modelos, similar ao que já vemos de outras empresas chinesas no mercado.

Se você está na rotina de dirigir, já sabe como um bom SUV pode mudar a sua experiência ao volante, especialmente em viagens com a família ou até mesmo em aventuras off-road. E o Changan CS75 parece ter muito a oferecer!