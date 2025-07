Blindado ‘Caveirão’ do BOPE tem 13 toneladas e capacidade para 11 policiais

Imponente e intimidador, o veículo blindado conhecido como "Caveirão" é um verdadeiro ícone das forças especiais, como o BOPE. Ele vai muito além de ser apenas um meio de transporte; é uma verdadeira ferramenta de sobrevivência, projetada para proteger sua equipe em situações de extrema tensão.

Atualmente, um dos modelos mais modernos utilizados pelas forças policiais no Brasil é o Maverick, fabricado pela Paramount Group, da África do Sul. Vamos explorar a engenharia e a tecnologia que fazem dessa máquina uma fortaleza sobre rodas.

‘A Casca do Tatu’: de que material é feita a blindagem?

A blindagem do Maverick é sua característica mais marcante. Ao contrário do aço comum, a estrutura é um monobloco de aço balístico soldado, que garante proteção adequada em situações extremas. Esse veículo atinge o nível de proteção STANAG 4569 Nível III, o que significa que ele consegue resistir a impactos de munição de fuzil calibre 7.62 mm.

O formato “V” da parte inferior do casco é uma herança militar; ele serve para desviar a energia de explosões de minas ou artefatos explosivos, protegendo ainda mais a equipe a bordo.

Qual motor move as 13 toneladas?

Mover um veículo que pesa entre 11 e 15 toneladas não é tarefa fácil. Por isso, o Maverick vem equipado com um motor Cummins de 6.7 litros, turbodiesel de 6 cilindros, combinado com uma transmissão automática. Esse conjunto mecânico é capaz de transportar até 11 policiais, além do motorista e do comandante, com eficiência.

Além de transportar a equipe, ele consegue superar diversos obstáculos, até mesmo atravessar barricadas em chamas. Essa capacidade é crucial em operações urbanas onde a agilidade é fundamental.

Tecnologia embarcada: os ‘sentidos’ da fortaleza

Além da blindagem e do poder do motor, o Maverick é equipado com várias tecnologias que ajudam a aumentar a segurança e a eficácia da equipe:

Seteiras de Disparo: Aberturas na blindagem que permitem o disparo seguro de dentro do veículo.

Aberturas na blindagem que permitem o disparo seguro de dentro do veículo. Pneus Run-Flat: Pneus que continuam rodando mesmo após serem perfurados, garantindo mobilidade em zonas críticas.

Pneus que continuam rodando mesmo após serem perfurados, garantindo mobilidade em zonas críticas. Sistemas de Câmeras: Equipado com câmeras de 360 graus e visão térmica, esses sistemas permitem que a equipe observe o ambiente externo sem se expor.

Equipado com câmeras de 360 graus e visão térmica, esses sistemas permitem que a equipe observe o ambiente externo sem se expor. Torre para Armamento: O Maverick tem uma escotilha que permite a montagem de uma estação de armas no teto.

A linha de fundo: quanto custa um ‘Caveirão’?

O preço de um veículo como o Maverick varia bastante dependendo do nível de blindagem e das tecnologias inclusas. Geralmente, o custo pode girar entre R$ 1,5 milhão e R$ 2,5 milhões. Esse investimento é significativo, mas voltado para garantir máxima proteção e eficácia em situações de risco.

Ficar por dentro das inovações em veículos blindados é essencial, especialmente quando se pensa na segurança pública. Em um contexto tão desafiador, é interessante refletir sobre como a tecnologia e a engenharia se entrelaçam para criar soluções que protegem vidas.