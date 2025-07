Carros que podem transformar o ano de 2025 da empresa

O cenário automotivo em 2025 tem suas altas e baixas, especialmente no mercado global. A Stellantis, por exemplo, não está imune a esses desafios. Contudo, Antonio Filosa, o novo CEO da marca, está com o moral em alta ao destacar os resultados do primeiro semestre. Ele acredita que, apesar das dificuldades, dá pra ver uma luz no fim do túnel, com sinais de recuperação.

Falando dos números, as vendas caíram 12,6%, atingindo 74,3 bilhões de euros. Isso mostra que a estrada ainda está cheia de obstáculos. Mas, olha só, a margem operacional ajustada ficou em 500 milhões de euros. Uma luzinha no fim do túnel, certo?

Comparando com 2024, o desempenho claramente não é dos melhores, mas tem quem diga que o que importa é olhar pra frente. A chegada de novos modelos, especialmente aqueles que fazem sucesso lá nos EUA, pode ser o que a Stellantis precisava para dar uma guinada.

Carros pequenos dominam na Europa

Agora, se você está ligado no que está rolando na Europa, a Stellantis lançou três novidades que têm potencial para agitar o mercado: o Citroën C3 Aircross, o Fiat Grande Panda e o Opel Frontera. Esses modelos são bem acessíveis e seguem a tendência dos SUVs e hatchbacks, que estão bombando por lá.

Dá pra ver que, no ranking de vendas, hatches como Dacia Sandero e Peugeot 208 estão na crista da onda, enquanto o SUV Volkswagen T-Roc também ocupa destaque. É um mercado bem apertado, mas com essas inovações, a Stellantis vem com tudo.

Com a crescente diversidade de motorização, a Stellantis está apresentando opções elétricas, híbridas e convencionais. Modelos como o Citroën C4/C4X e o Opel Mokka também ajudaram a impulsionar a participação da marca, que cresceu consideravelmente no último ano.

Até o fim de 2025, a linha se ampliará com novos Jeep Compass, Citroën C5 Aircross e o exclusivo DS N°8, sendo que este último focará apenas na motorização elétrica. Os SUVs, por sua vez, vão enfrentar bastante concorrência, mas com o mercado em expansão, as chances de sucesso são boas.

Velhas glórias para os EUA

Nas bandas do outro lado do Atlântico, a história é outra. Nos Estados Unidos, os motores a gasolina ainda são muito valorizados. A Stellantis decidiu trazer de volta o V8 Hemi de 5,7 litros, que promete estar presente nas picapes Ram em 2025. Afinal, por lá, a filosofia é “quanto maior, melhor”.

O novo Dodge Charger SixPack também está na espera. Equipado com um motor de seis cilindros, ele busca recuperar o prestígio perdido com a versão elétrica. Motor barulhento e o cheiro de gasolina ainda são fundamentais para muitos consumidores desse segmento.

Em breve, o novo Jeep Cherokee vai ressurgir, trazendo opções híbridas e elétricas. A licença está garantida, mas o modelo não será comercializado na Europa para não gerar conflitos com o Compass.

O novo Cherokee será construído com uma plataforma que permite motores maiores – definitivamente, algo a se prestar atenção! Filosa, em suas primeiras semanas de trabalho, parece decidido a dar um novo rumo para a Stellantis, focando na força da equipe e em novos produtos interessantes.

Quem sabe, no futuro, a marca encontre um equilíbrio entre inovação e a tradição poderosa dos motores que todos amamos?