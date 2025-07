Meta apresenta visão de superinteligência pessoal para todos

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou na quarta-feira que a empresa está direcionando seus esforços para desenvolver uma superinteligência pessoal que beneficiará todos os usuários, facilitando atividades criativas e de lazer. O anúncio foi feito por meio de um vídeo nas redes sociais Facebook e Instagram, plataformas que fazem parte da Meta.

Zuckerberg destacou que a inteligência artificial (IA) vem evoluindo rapidamente e, nos últimos meses, tem apresentado avanços significativos, levando à possibilidade de criar sistemas que se autoaperfeiçoam. Ele ressaltou a importância de direcionar essa superinteligência para o que realmente importa na vida das pessoas.

O fundador da Meta afirmou que sua visão é diferente de outras abordagens do setor, que se concentram na automação do trabalho. Na visão da Meta, o foco deve ser no empoderamento dos usuários, permitindo que cada um utilize a superinteligência para atingir seus próprios objetivos, ser um amigo melhor e se tornar a pessoa que deseja ser.

Zuckerberg fez uma comparação histórica, mencionando que há 200 anos, cerca de 90% da população estava envolvida em atividades agrícolas para sobrevivência, enquanto atualmente menos de 2% se dedicam a essa tarefa. Ele acredita que os avanços tecnológicos têm liberado as pessoas para se concentrarem em aspectos mais criativos e prazerosos da vida. Segundo ele, a superinteligência deverá acelerar ainda mais esse processo.

Ele também mencionou que, no futuro, as tecnologias de inteligência artificial terão um papel significativo em melhorar a produtividade, mas também em questões mais pessoais. Zuckerberg prevê um novo paradigma onde as pessoas gastarão menos tempo em softwares de produtividade e mais tempo se conectando e criando, com a ajuda de dispositivos inteligentes, como óculos conectados à IA, que ele acredita que se tornarão os principais dispositivos de computação.

Ao final do vídeo, Zuckerberg expressou seu entusiasmo em construir essa nova realidade tecnológica, destacando que a Meta possui os recursos necessários para desenvolver uma infraestrutura robusta e entregar inovações tecnológicas a bilhões de pessoas. Ele finalizou dizendo que muitas novidades estão por vir.