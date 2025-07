Carros mais vendidos no Brasil no primeiro semestre de 2023

Os números de vendas de automóveis no Brasil refletem um leve crescimento no primeiro semestre deste ano, segundo a Fenabrave. Foram emplacadas 878.604 unidades, um aumento de 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas a grande notícia é que o VW Polo continua firme na liderança do segmento, mesmo com um pequeno recuo de 1,1%.

A Volkswagen tem motivos para sorrir. O T-Cross teve um desempenho impressionante, com vendas subindo 41%, totalizando 44.529 unidades. Isso garantiu a ele a segunda posição geral. Já o Fiat Argo também se destacando, com 44.466 emplacamentos, ficou muito perto do líder entre SUVs e crossovers. Por outro lado, o Hyundai HB20 viu suas vendas caírem quase 14%.

Entre os dez primeiros da lista, o Chevrolet Onix sentiu o golpe, com uma queda de mais de 20%, caindo para a quinta posição. A boa notícia pra Honda é que seu HR-V cresceu quase 46% e subiu da 15ª para a 7ª posição. Outro destaque positivo é o Toyota Corolla Cross e o Jeep Compass, que avançaram suas vendas em mais de 20%.

Em relação aos sedãs, o Chevrolet Onix Plus ainda lidera, mas perdeu quase 28% dos compradores. O Fiat Fastback vive um ótimo momento, subindo quatro posições, enquanto o Citroën Basalt, o estreante da lista, garantiu seu lugar no top 30 com 10.017 unidades vendidas. Já o Tiggo 5X, da Caoa Chery, viu sua base de clientes desabar em 60%.

Entre as picapes leves, a Fiat Strada segue como a campeã, com 62.697 unidades vendidas, um leve crescimento de 10%. A rival VW Saveiro também teve um bom desempenho, com 29.147 emplacamentos, quase 20% a mais que o ano passado. Surpreendentemente, a Ford Ranger voltou para o top 5, enquanto a Chevrolet Montana enfrentou um revés grande, despencando três posições.

No segmento das picapes grandes, a Ford F150 ficou atrás da Ram emplacando apenas 565 unidades. Entre as picapes médias, a BYD Shark não atraiu muitos consumidores, com apenas 623 unidades vendidas.

É interessante notar como uma boa estratégia de venda pode ser determinante para os modelos que estão no topo. Por exemplo, quem já pegou um trânsito pesado sabe como um câmbio eficiente pode fazer diferença na experiência de dirigir. Isso vale também para os acessórios, como faróis adaptativos, que ajudam muito quem dirige principalmente em estradas.

Esses dados mostram um mercado automotivo em movimento, e isso é só o começo do que podemos esperar para o restante do ano!