Fãs de novelas mexicanas fazem reclamação ao SBT e Televisa

Fãs de Novelas Mexicanas Protestam Contra o SBT

Os fãs de novelas mexicanas estão insatisfeitos com a programação do SBT. Com a estreia de uma nova novela programada para a próxima segunda-feira (7), os admiradores se mobilizaram para realizar um boicote à emissora, que faz parte do grupo da família Abravanel.

Os aficionados por essas produções começaram a inundar as redes sociais da Televisa, a empresa mexicana responsável pelas novelas, e também entraram em contato com a assessoria de comunicação do conglomerado. Nas mensagens, eles criticam a falta de valorização das produções e do público que acompanha as tramas há anos.

Os fãs apontam dois principais motivos para seu protesto. O primeiro é a mudança na grade de programação anunciada para 2024, que transferiu as novelas mexicanas do horário das 17h00 para as 13h45. Esse novo horário é considerado menos atraente e tem impactado negativamente a audiência, reduzindo a visibilidade das produções.

O segundo motivo é a retirada da novela "Eternamente Apaixonados", que saiu do ar após apenas cinco capítulos. O SBT justificou a ação dizendo que foi uma "degustação" e que os episódios restantes estão disponíveis em sua plataforma de streaming, o +SBT.

Na segunda-feira (7), o SBT vai estrear a novela "As Filhas da Senhora Garcia" no horário nobre, às 21h. Desde 2022, quando exibiu um remake de "A Usurpadora", a emissora não programava novelas mexicanas nesse horário.

Muitos fãs estão céticos sobre a permanência da nova novela no ar e manifestam essa desconfiança em mensagens para a Televisa. Um dos envolvidos nesse movimento é Adelson Silva, um fã de Salvador (BA) e administrador de um perfil no Instagram com mais de 15 mil seguidores dedicados a essas produções. Ele enfatiza que outras pessoas também estão se manifestando.

Adelson expressa seu descontentamento dizendo: "Estamos mostrando nosso incômodo devido aos sucessivos desrespeitos que o SBT tem feito. As novelas mexicanas são pilares do SBT. Ajudamos a emissora, mas sempre tratam os fãs e as produções do México com desdém."

O SBT e a Televisa têm um contrato de exclusividade para a exibição de novelas e séries na TV aberta até 2028, com a última renovação ocorrendo em 2023. Vale destacar que a Globo também possui um acordo para disponibilizar as tramas mexicanas em sua plataforma de streaming, o Globoplay.

Até o momento, tanto o SBT quanto a Televisa não se pronunciaram sobre as reclamações dos fãs.