Carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025

Em julho, o mercado automotivo brasileiro teve um mês animado, com o Volkswagen Polo se destacando como o carro mais vendido. Ele emplacou nada menos que 11.492 unidades, apenas 18 a mais que o vice-líder, a Fiat Strada, que fechou o mês com 11.474. No total, foram 229.397 veículos novos vendidos no Brasil, um aumento de 13,4% em relação a junho, quando foram registrados 202.164 emplacamentos.

Se pensarmos no ano passado, a comparação é bem sutil, com uma variação de apenas 0,92% em relação ao mesmo mês, que contou com 227.300 unidades. Esses dados foram passados pela consultoria K.Lume, e mostram que o mercado está respirando um pouco mais, não é mesmo?

Os SUVs em Alta

Em julho, o Volkswagen T-Cross reinou entre os SUVs, fechando o mês com 8.629 unidades vendidas. Esse número fez dele o terceiro carro mais vendido do geral, seguido de perto pelo Fiat Argo, que emplacou 7.235 unidades. O clássico Hyundai HB20 ficou na quinta posição, com 6.917, e o Chevrolet Onix seguiu logo atrás, com 6.782 unidades.

Falando dos SUVs médios, o Toyota Corolla Cross foi o campeão, vendendo 5.335 unidades. O Jeep Compass, que acabou de ganhar uma atualização, ficou com a segunda posição, contabilizando 4.547 emplacamentos. O pódio do segmento fecha com o Caoa Chery Tiggo 7, que teve 2.589 unidades comercializadas. A disputa tá acirrada, mas quem é apaixonado por SUVs sabe que esses modelos oferecem um pacote bem interessante em termos de conforto e tecnologia.

Picapes em Primeiro Lugar

Agora, quando o assunto é picape, a Toyota Hilux mostrou mais uma vez sua força, sendo a mais vendida do segmento. Ela emplacou 4.576 unidades, ficando bem à frente da Ford Ranger, que teve 2.961, e da Chevrolet S10, com 2.612. O Volkswagen Tera, que tem chamado atenção por seu desempenho, registrou 2.555 unidades.

Ranking dos Carros Mais Vendidos em Julho de 2025

Dá uma olhada no ranking dos 30 carros mais vendidos do Brasil em julho:

Volkswagen Polo — 11.492 Fiat Strada — 11.474 Volkswagen T-Cross — 8.629 Fiat Argo — 7.235 Hyundai HB20 — 6.917 Chevrolet Onix — 6.782 Hyundai Creta — 6.415 Fiat Mobi — 6.347 Honda HR-V — 6.179 Toyota Corolla Cross — 5.335 Renault Kwid — 5.116 Chevrolet Tracker — 4.993 Fiat Fastback — 4.930 Volkswagen Saveiro — 4.849 Volkswagen Nivus — 4.731 Toyota Hilux — 4.576 Jeep Compass — 4.547 Fiat Pulse — 3.823 Volkswagen Virtus — 3.719 Chevrolet Onix Plus — 3.494 Fiat Toro — 3.414 Jeep Renegade — 3.411 Nissan Kicks Play — 3.017 Toyota Corolla — 3.012 Ford Ranger — 2.961 Chevrolet S10 — 2.612 Caoa Chery Tiggo 7 — 2.589 Volkswagen Tera — 2.555 Hyundai HB20S — 2.241 Fiat Fiorino — 2.224

É sempre legal ver como os modelos se posicionam mês a mês e quais estão dando aquele gás a mais nas vendas. E para quem ama estar ao volante, cada uma dessas picadas pelo Brasil é uma oportunidade de aproveitar cada trajeto. Vamos ver o que o próximo mês nos reserva!