Carros mais vendidos de agosto de 2025 a hoje

Em agosto, a disputa entre os carros mais vendidos no Brasil tomou forma. O VW Polo, que começou o mês com uma vantagem de menos de 300 unidades sobre a Fiat Strada, agora está com uma diferença de quase 1.300 unidades, de acordo com os dados atualizados pela Fenabrave. Para quem adora o hatch da Volkswagen, é um sinal claro de que ele deve fechar o mês em alta, com 12.280 emplacamentos, em comparação com os 10.983 da Strada.

E quem diria que o Fiat Argo estaria firme em terceira? Ele já alcançou 9.327 emplacamentos, com mais de mil só no dia 28. Um destaque que não podemos deixar de lado é o Corolla Cross da Toyota, que disparou na preferência dos motoristas, registrando 7.178 unidades vendidas. Para quem está de olho no segmento de SUVs, vale lembrar que o VW T-Cross também está seguindo forte, com 7.146 unidades.

O Hyundai HB20, que ocupou a quarta posição na primeira quinzena, agora aparece em sexto lugar, com 6.714 vendas, enquanto o Fiat Mobi vem logo atrás, com 6.422. O recém-reestilizado Chevrolet Onix segue na sombra, ocupando a oitava posição com 5.499 unidades. A VW Saveiro e o Fiat Fastback completam a lista dos dez mais vendidos nesse mês.

Se você é fã do Nissan Kicks, que chegou em nova geração às lojas, as vendas estão um pouco tímidas, com 4.293 unidades. Já o Fiat Pulse, que tinha um desempenho razoável na primeira quinzena, agora está em 17º lugar, com 4.070 emplacamentos. O novato VW Tera ainda não conseguiu agradar tanto, ocupando apenas a 19ª posição com 3.768 unidades, atrás até do Jeep Compass.

Em uma boa troca de ideias, quem já pegou trânsito pesado sabe o quanto um carro confortável faz a diferença. E, claro, muita gente ainda esquece de calibrar os pneus nas viagens, mas isso pode mudar a experiência ao dirigir. Entre os lançamentos e as escolhas populares, esse cenário mostra como o Brasil é apaixonado por carros e as preferências dos motoristas estão sempre em evolução.

Aqui estão os números dos carros mais vendidos de agosto até agora:

1. VW Polo – 12.280

2. Fiat Strada – 10.983

3. Fiat Argo – 9.327

4. Toyota Corolla Cross – 7.178

5. VW T-Cross – 7.146

6. Hyundai HB20 – 6.714

7. Fiat Mobi – 6.422

8. Hyundai Creta – 6.111

9. Chevrolet Onix – 5.499

10. VW Saveiro – 4.974

Essa é a nossa lista atualizada, e não dá para negar que as vendas refletem um pouco do que a galera realmente quer. Afinal, cada carro tem sua história e o que importa é como ele se encaixa no dia a dia da gente.