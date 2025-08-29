TV Brasil exibe finais de “Um Milagre”, série turca de drama

A TV Brasil exibirá, neste sábado (30), os últimos dois episódios do drama médico “Um Milagre”, a partir das 20h. Na segunda-feira (1º), a programação mudará, dando lugar à novela portuguesa “Sangue Oculto”, também no mesmo horário.

Após a exibição na televisão, os episódios de “Um Milagre” ficarão disponíveis no aplicativo TV Brasil Play por cinco dias. Os espectadores ainda poderão assistir aos capítulos durante a madrugada, às 1h30.

A série gira em torno da vida de Ali Vefa, interpretado por Taner Ölmez, um jovem autista que sonha em se tornar cirurgião. Ele enfrenta diversos desafios, incluindo dificuldades de comunicação no hospital onde trabalha. Ali deixa sua pequena cidade e se muda para Istambul, onde inicia sua formação como residente em um grande hospital sob a tutela de um chefe médico. Ao longo da trama, ele lida com preconceitos de pacientes e colegas, mas também encontra apoio em uma nova “família” que valoriza suas habilidades especiais.

À medida que a história avança, Ali aprende a interagir melhor com os outros e, como resultado, transforma o ambiente hospitalar, trazendo um novo olhar para médicos e pacientes. O hospital torna-se um espaço familiar à medida que Ali inspira aqueles ao seu redor.

A série, produzida pela MF Yapım e escrita por Pınar Bulut e Onur Koralp, tem um total de 197 capítulos e é uma adaptação da telenovela sul-coreana “Good Doctor” (2013), que também deu origem à famosa série americana “The Good Doctor” (2017).

Nos capítulos finais, Ali enfrenta a despedida de seu mentor, Dr. Ferman, que recebe uma proposta de trabalho em outro hospital. Antes de seu casamento com Nazli, Ali questiona sua capacidade de ser um bom pai. Esses conflitos o ajudam a perceber a importância da paternidade e, com essa nova motivação, ele se prepara para o matrimônio.

No dia do casamento, Ali surpreende Nazli com a visita de seu pai, de quem estava afastado, o que traz uma nova camada de emoção ao evento.

Os telespectadores poderão acompanhar a programação da TV Brasil tanto pelo canal aberto quanto pelas opções de TV por assinatura e parabólica.