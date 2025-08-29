Itaú fecha agências e gera preocupação entre clientes

Apesar de ser uma das maiores instituições financeiras do Brasil, o Itaú Unibanco surpreendeu muitos clientes recentemente ao anunciar o fechamento de várias agências e uma onda de demissões. A mudança gerou preocupação entre os consumidores, especialmente porque o número de agências caiu de 3.021 para 2.738 unidades. Para piorar, isso aconteceu pouco depois de o banco sofrer uma desvalorização na Bolsa de Valores.

Mas, para a surpresa geral, o Itaú conseguiu um crescimento impressionante de 14,3% nos lucros no segundo trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. O lucro líquido atingiu R$ 11,5 bilhões. Portanto, fica claro que o fechamento das agências não está ligado a problemas financeiros, o que traz um pouco mais de tranquilidade para os clientes.

Nova estratégia do Itaú também justifica fechamentos

Nos últimos anos, muitas pessoas mudaram a forma como utilizam serviços financeiros, priorizando a conveniência do atendimento virtual. Os bancos, é claro, tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Para se manter competitivos, o Itaú começou uma reestruturação significativa, apostando no atendimento digital.

Esse foco em tecnologia vem, por exemplo, da decisão de substituir funções de atendimento humano em suas agências. Essa mudança é uma das razões para o fechamento das unidades físicas, mas gerou reações mistas entre os clientes. Muitos ainda preferem ou até precisam de um atendimento presencial e se sentem prejudicados pela diminuição das agências.

Itaú libera Pix via WhatsApp para sua base de clientes

Para reforçar seu compromisso com a tecnologia, o Itaú lançou a função de Pix via WhatsApp. Agora, os clientes podem fazer transferências diretamente pelo aplicativo de mensagens. Esse recurso aceita tanto comandos de texto quanto de voz, permitindo transações para qualquer chave Pix, incluindo os contatos salvos no aplicativo do banco.

Porém, é importante ficar atento: há um limite diário de até R$ 200 para essa modalidade de transação. Essa inovação pode facilitar bastante a vida dos clientes que buscam praticidade nas operações financeiras.