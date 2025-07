Carros mais vendidos até 5 de julho de 2025 – Fipe Carros

A Fiat Strada começou julho com o pé direito, desbancando todos como a campeã de vendas no Brasil. Foram 2.167 unidades vendidas, um aumento de 7% em relação a junho. Em contrapartida, o Volkswagen Polo, que reinou em vendas no mês anterior, agora ocupa a segunda posição com 1.609 emplacamentos, representando uma queda de 20%.

Se você curte SUVs, vai gostar de saber que o Hyundai Creta também brilha neste início de mês, tomando a liderança da categoria com 1.563 unidades vendidas, um crescimento de impressionantes 38,8%. E não podemos esquecer do Chevrolet Onix, que, apesar de estar na quarta posição geral, anotou 1.390 unidades. Quase colado nele, o Volkswagen T-Cross emplacou 1.376 veículos.

O Fiat Argo também fez bonito, ficando em sexto lugar com 1.281 emplacamentos. Logo atrás, o Toyota Corolla Cross, que lançou uma versão especial para o público PcD, fechou com 1.204 unidades, ocupando a sétima posição.

E no segmento das picapes médias, a Toyota Hilux não dá espaço, mantendo-se líder com 1.131 unidades vendidas. Para completar a lista entre os dez mais vendidos, temos a Volkswagen Saveiro com 1.057 e o Chevrolet Tracker alcançando 1.014 unidades.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|—————————–|——–|

| 1 | Fiat Strada | 2.167 |

| 2 | Volkswagen Polo | 1.609 |

| 3 | Hyundai Creta | 1.563 |

| 4 | Chevrolet Onix | 1.390 |

| 5 | Volkswagen T-Cross | 1.376 |

| 6 | Fiat Argo | 1.281 |

| 7 | Toyota Corolla Cross | 1.204 |

| 8 | Toyota Hilux | 1.131 |

| 9 | Volkswagen Saveiro | 1.057 |

| 10 | Chevrolet Tracker | 1.014 |

Curioso saber que este ranking foi compilado pelo Fipe Carros com dados da Fenabrave. Com tanta competição acirrada, a cada mês é uma nova batalha por quem conquista o coração dos motoristas e das famílias brasileiras!