Professor hindu enfrenta assédio e cancela promoção após protesto de alunos muçulmanos

Na sexta-feira, 4 de julho, alunos muçulmanos da Universidade de Chittagong, em Bangladesh, interromperam a promoção de um professor hindu, Dr. Kushal Baran Chakraborty, causando tumulto e pressão sobre a administração da instituição. Dr. Chakraborty é professor assistente de sânscrito e estava em processo de promoção para professor associado.

Durante o procedimento regular, o professor foi convocado para uma entrevista no escritório do reitor. No entanto, um grupo de estudantes se reuniu de forma planejada em frente ao edifício e começou a gritar e protestar. Muitos deles eram membros da Islami Chhatra Shibir (ICS), o braço estudantil do partido radical Bangladesh Jamaat-e-Islami. Os estudantes exigiram a anulação da sessão de promoção e a expulsão do professor da universidade, enquanto trancavam o prédio para forçar a administração a ceder.

Dentro do escritório, o líder do Islami Chhatra Shibir, Habibullah Khaled, confrontou Dr. Chakraborty de maneira agressiva, gritando e apontando o dedo para o professor. O docente, que também é um ativista do Hinduísmo e membro do Sanatani Jagran Jote, tem se posicionado publicamente contra a violência e a discriminação que a comunidade hindu enfrenta em Bangladesh.

A pressão exercida pelos alunos culminou na suspensão da promoção de Dr. Chakraborty. O professor afirmou que as acusações contra ele eram infundadas e que não estava envolvido em qualquer atividade criminosa. Ele mencionou que parecia que havia alguém instigando os alunos contra ele.

Dr. Chakraborty ficou retido no escritório do reitor por cerca de três horas antes de ser escoltado de volta para sua casa em um veículo da universidade. Ele relatou também que o vice-reitor, Md. Kamal Uddin, o ameaçou durante o incidente. A administração da universidade, incluindo o registrador atuante, Mohammad Saiful Islam, minimizou o episódio e atribuiu a atitude dos alunos como uma consequência do passado do professor.

Recentemente, integrantes do Sanatani Jagran Jote organizaram um protesto na Universidade de Dhaka para apoiar Dr. Chakraborty e exigir proteção para professores hindus que enfrentam situações semelhantes. Um ativista, Suman Kumar Roy, criticou o clima de opressão no país, afirmando que não há mais estado de direito ou democracia.

Desde a queda do governo de Sheikh Hasina em agosto de 2024, muitos professores da minoria hindu foram forçados a deixar suas posições devido à crescente intimidação por parte de “estudantes ativistas”. Bangladesh tem visto um aumento na violência islamista, especialmente após a revogação da proibição do Jamaat-e-Islami e a soltura de líderes de grupos radicais, o que tem resultado em um ambiente de hostilidade em instituições educacionais.

As tensões entre comunidades continuam a crescer, com relatos de ataques e ameaças contra professores hindus, levando a preocupações sobre a liberdade acadêmica e a segurança dos profissionais em Bangladesh.