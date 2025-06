Carros mais vendidos até 28 de junho de 2025 segundo a Fipe

A Fiat Strada descolou de novo para a liderança dos carros mais vendidos aqui no Brasil. Até o final de junho, foram 10.786 unidades emplacadas. Pode parecer uma leve queda de 4% em relação ao mês anterior, mas mesmo assim a picape deixou o Volkswagen Polo em segundo lugar, que fechou na faixa dos 10.056 veículos — uma queda mais significativa de 16%. Se você é fã de picapes, sabe que a Strada tem sua fama merecida, especialmente para quem precisa de espaço e utilidade no dia a dia.

No mundo dos SUVs, quem brilha é o Volkswagen T-Cross. Ele se destacou como o campeão de vendas nesse segmento, garantindo o terceiro lugar no ranking geral, com 7.895 unidades. Logo atrás, o Fiat Argo ficou com a quarta posição, contabilizando 7.019 veículos vendidos. Para quem gosta de SUVs, o T-Cross é uma opção que oferece um bom conjunto de conforto e tecnologia — ótimo para as famílias que buscam espaço e praticidade nas viagens.

E falando de vendas, o Hyundai HB20 ficou em quinto, com 6.708 unidades emplacadas. Já o Chevrolet Onix, que muitos adoram, assegurou a sexta posição com 6.429 unidades. Agora, se você prefere um SUV, o Hyundai Creta garantiu a sétima posição geral e a vice-liderança entre os SUVs, com 5.928 unidades. É uma excelente escolha para quem busca conforto e um bom desempenho por aí.

Quem diria que o Fiat Mobi apareceria em oitavo lugar com 5.856 unidades vendidas? Seguido de pertinho pelo Honda HR-V, que ficou com a nona posição e 5.798 carros vendidos. Para fechar o top 10, a Toyota trouxe o Corolla Cross, que emplacou 4.964 unidades. Se você está em busca de um carro que une conforto e confiabilidade, o Corolla Cross é sempre uma boa pedida.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em junho de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|———————————-|———-|

| 1 | Fiat Strada | 10.786 |

| 2 | Volkswagen Polo | 10.056 |

| 3 | Volkswagen T-Cross | 7.895 |

| 4 | Fiat Argo | 7.019 |

| 5 | Hyundai HB20 | 6.708 |

| 6 | Chevrolet Onix | 6.429 |

| 7 | Hyundai Creta | 5.928 |

| 8 | Fiat Mobi | 5.856 |

| 9 | Honda HR-V | 5.798 |

| 10 | Toyota Corolla Cross | 4.964 |

Esse ranking dos 26 carros mais vendidos no Brasil foi produzido pela Fipe Carros com dados da Fenabrave.