Ironheart: episódios 4, 5 e 6 – datas e como assistir

Riri Williams/Ironheart (Dominique Thorne) in Marvel Television's IRONHEART, exclusively on Disney+.

Série Ironheart Estreia no Disney+: O que Esperar da Produção

A série Ironheart estreou no Disney+ na noite passada, trazendo de volta a personagem Riri Williams, interpretada por Dominique Thorne. A produção é dirigida por Ryan Coogler, conhecido por seu trabalho em Black Panther, e tem roteiro de Chinaka Hodge.

Os primeiros três episódios já estão disponíveis para os assinantes. No entanto, muitos fãs estão se perguntando: "Quando será lançado o episódio quatro?"

Data de Lançamento dos Próximos Episódios

Os episódios quatro, cinco e seis de Ironheart estarão disponíveis para streaming no dia 1º de julho de 2025. A série segue um cronograma especial, com novos episódios sendo lançados toda terça-feira, até essa data.

Horário de Lançamento de cada Episódio

Os episódios quatro, cinco e seis poderão ser assistidos a partir das 18h, horário do Pacífico (PT), e às 21h, horário do Leste (ET), no dia 1º de julho de 2025. Os espectadores em diferentes fusos horários ao redor do mundo poderão acompanhar a série em momentos variados. Por exemplo, no horário de Brasília (BRT), o episódio estará disponível às 21h, junto com o horário do Leste.

Cronograma de Lançamento da Série

Episódio Um: 24 de junho

24 de junho Episódio Dois: 24 de junho

24 de junho Episódio Três: 24 de junho

24 de junho Episódio Quatro: 1º de julho

1º de julho Episódio Cinco: 1º de julho

1º de julho Episódio Seis: 1º de julho

Duração dos Episódios

Os episódios de Ironheart têm uma duração que varia entre 41 e 57 minutos, proporcionando uma experiência completa aos fãs da Marvel.

O Que Esperar do Episódio Quatro?

Atualmente, a sinopse do episódio quatro ainda não foi divulgada. Contudo, aqui estão os resumos dos episódios anteriores:

Episódio Um: Riri, estudante do MIT, constrói um traje de armadura avançado inspirado em Tony Stark. Ela enfrenta desafios como uma jovem negra na tecnologia e lida com uma ameaça baseada em tecnologia, decidindo se está pronta para se tornar a Ironheart.

Riri, estudante do MIT, constrói um traje de armadura avançado inspirado em Tony Stark. Ela enfrenta desafios como uma jovem negra na tecnologia e lida com uma ameaça baseada em tecnologia, decidindo se está pronta para se tornar a Ironheart. Episódio Dois: A nova inteligência artificial de Riri traz à tona memórias dolorosas antes de seu primeiro assalto com Parker e sua equipe.

A nova inteligência artificial de Riri traz à tona memórias dolorosas antes de seu primeiro assalto com Parker e sua equipe. Episódio Três: Riri se sente desconfortável como parte da equipe de Parker, e promete que só participará de mais dois assaltos antes de se afastar.

Com a chegada da próxima temporada, os fãs podem esperar mais ação e desenvolvimento da personagem principal. Para acompanhar a série, é necessária uma assinatura do Disney+, que pode ser adquirida com opções que incluem anúncios por R$ 49,90 por mês ou sem anúncios por R$ 89,90 mensais.