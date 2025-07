Carros mais vendidos até 16 de julho de 2025 – Fipe Carros

Até 17 de julho, a Fiat Strada se manteve na pole position das vendas, com impressionantes 6.205 unidades negociadas. Logo atrás, o Volkswagen Polo subiu para o segundo lugar, com 4.839 unidades, destacando-se especialmente em um dia, quando vendeu 941 carros. Isso é uma baita resposta às críticas que diziam que o modelo estava perdendo espaço com a chegada do Tera.

O Volkswagen T-Cross também se destacando, chegou a 4.623 unidades, conquistando a liderança entre os SUVs e ultrapassando o Hyundai Creta. O Creta, que começou o mês como o rei da categoria, caiu para a segunda posição entre utilitários esportivos e ficou em quarto geral, somando 4.289 emplacamentos — um crescimento de 30% em relação a junho.

Quem não poderia ficar de fora dessa lista é o Chevrolet Onix, que ficou em quinto lugar, vendendo 3.812 unidades. O Fiat Mobi, com sua grande virada, saiu da 19ª colocação para a sexta posição, impulsionado por um dia de vendas incríveis, com 1.460 unidades emplacadas, totalizando agora 3.303 carros. E a Volkswagen Saveiro logo atrás, com 3.185 unidades.

Falando em novidades, o Toyota Corolla Cross está chegando com tudo e já aparece em sétimo lugar, com 3.160 unidades vendidas. Recentemente, lançou uma versão XR voltada para o público PcD. O Fiat Argo também se destacou, ocupando a nona posição com 2.857 unidades. E no segmento das picapes médias, o ícone Toyota Hilux continua a ser a favorita, vendendo 2.852 carros.

Nos sedãs, o Volkswagen Virtus trouxe boas notícias, alcançando 1.811 unidades e superando o tradicional Toyota Corolla, que emplacou 1.682 unidades. O recém-chegado Volkswagen Tera já começa a dar seus primeiros passos, com 1.392 unidades registradas.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Fiat Strada 6.205 2 Volkswagen Polo 4.839 3 Volkswagen T-Cross 4.623 4 Hyundai Creta 4.289 5 Chevrolet Onix 3.812 6 Fiat Mobi 3.303 7 Volkswagen Saveiro 3.185 8 Toyota Corolla Cross 3.160 9 Fiat Argo 2.857 10 Toyota Hilux 2.852 11 Nissan Kicks 2.683 12 Fiat Fastback 2.672 13 Hyundai HB20 2.613 14 Volkswagen Nivus 2.610 15 Chevrolet Tracker 2.508 16 Fiat Pulse 2.335 17 Jeep Compass 2.216 18 Fiat Toro 2.151 19 Honda HR-V 2.098 20 Volkswagen Virtus 1.949 21 Ford Ranger 1.756 22 Caoa Chery Tiggo 7 1.718 23 Jeep Renegade 1.705 24 Toyota Corolla 1.682 25 Volkswagen Tera 1.392 26 Chevrolet S10 1.339

Esses números foram compilados pela Fipe Carros com dados da Fenabrave, trazendo uma visão clara do que está movimentando as vendas no Brasil.