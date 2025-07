Azul e Gol lançam promoções de passagens a partir de R$ 162

Promoções de Passagens Aéreas: Gol e Azul Oferecem Ofertas Relâmpago

Recentemente, as companhias aéreas Gol e Azul lançaram promoções relâmpago de passagens aéreas nacionais. As ofertas da Azul são válidas até às 23h59 do dia 20 de julho, enquanto os descontos da Gol podem ser aproveitados até as 08h00 de amanhã, 17 de julho.

As promoções foram anunciadas logo após a campanha da Latam, que não possui ofertas ativas no momento. Apesar da alta demanda que o setor de aviação enfrenta no Brasil, com muitos voos lotados, é possível encontrar passagens a partir de R$ 162, ida e volta, já incluindo as taxas.

Aqui estão alguns dos melhores preços que foram encontrados:

Brasília para Campinas: R$ 162

São Paulo para Brasília: R$ 239

São Paulo para Curitiba: R$ 298

São Paulo para Belo Horizonte: R$ 324

É importante lembrar que esses preços são para passagens de ida e volta, com todas as taxas inclusas. Os valores podem mudar a qualquer momento e as ofertas podem se esgotar rapidamente. Para aproveitar as promoções, é recomendável consultar os sites das companhias aéreas diretamente.

Além dessas ofertas, os viajantes também têm a oportunidade de conferir outras promoções do Aniversário Melhores Destinos, que oferece opções de passagens aéreas baratas para diversas rotas dentro do Brasil.

Os interessados em viajar com desconto podem navegar pelas opções disponíveis e concluir suas reservas com facilidade.