Carros de 2025 com IPI zero a partir de R$ 67.290 disponíveis

Quem é apaixonado por carro já percebeu que 2025 trouxe uma novidade bem interessante para quem quer um carrinho novo: o programa Carro Sustentável. Lançado pelo governo, ele promete ajudar bastante na hora de fazer a compra, principalmente para quem busca opções mais em conta.

A ideia aqui é que algumas montadoras possam oferecer carros com isenção total do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). Isso significa que muitos modelos que antes pareciam fora do orçamento agora têm descontos que podem chegar a quase R$ 13 mil. É uma baita economia!

E para entender melhor como tudo isso funciona, vamos falar um pouco sobre as condições do programa e quais carros podem se beneficiar.

O que é o programa Carro Sustentável e seu impacto nos preços

Basicamente, o governo quer incentivar a venda de veículos que sejam mais sustentáveis e econômicos. O programa começou oficialmente em 11 de julho de 2025 e vai até o final de 2026. Mas calma, nem todo carro se encaixa nessa oferta. Apenas aqueles que seguem quatro critérios bem específicos conseguem essa isenção.

Quais carros têm direito ao IPI zero?

Para que um carro ganhe esse benefício, ele precisa:

1. Emitir menos de 83g de CO₂ por quilômetro rodado.

2. Ter pelo menos 80% dos materiais recicláveis.

3. Ser fabricado no Brasil, passando por todas as etapas como soldagem e montagem.

4. Estar classificado como compacto, subcompacto, SUV compacto ou picape compacta.

Só os modelos que atendem a todas essas exigências podem oferecer o desconto na venda.

Por que o governo criou esse programa?

Mais do que apenas aumentar as vendas, o governo quer promover um consumo mais consciente e sustentável. Além de incentivar a indústria automotiva, o objetivo é que mais pessoas tenham acesso a modelos novos e com melhor eficiência energética.

O resultado? Com mais modelos Qualificando-se, os clientes podem realmente sentir um alívio na conta.

Quais marcas e modelos estão com IPI zero? Confira a lista

Agora vamos ver como as principais montadoras estão se adaptando a esse programa e quais carros ficaram mais em conta.

Volkswagen

A Volkswagen foi a pioneira com sua estratégia de isenção total do IPI. Ela anunciou que os modelos de entrada estão mais acessíveis:

| Modelo | Antes | Agora | Desconto |

|————-|———-|———-|————|

| Polo Track | R$ 95.790| R$ 87.845| – R$ 7.945 |

| Polo Robust | R$ 95.790| R$ 87.845| – R$ 7.945 |

| Polo TSI | R$ 107.840| Sem desconto informado | — |

Renault

A Renault também não ficou atrás e trouxe suas ofertas com isenção e ainda bônus na concessionária:

| Modelo | Antes | Agora | Desconto |

|—————|———–|———-|————|

| Kwid Zen 1.0 | R$ 78.690 | R$ 67.290 | – R$ 11.400 |

| Kwid Intense 1.0| R$ 81.790| R$ 71.290| – R$ 10.500 |

| Kwid Iconic 1.0| R$ 85.190| R$ 75.690| – R$ 9.500 |

| Kwid Outsider 1.0| R$ 85.290| R$ 75.790 | – R$ 9.500 |

Fiat

A Fiat também lançou promoções sob o slogan “Grande Chance Fiat”. Veja as ofertas:

| Modelo | Antes | Agora | Desconto |

|——————|———-|———-|————|

| Mobi Like | R$ 80.990 | R$ 67.990 | – R$ 13.000 |

| Mobi Trekking | R$ 82.990 | R$ 73.290 | – R$ 9.700 |

| Argo Drive 1.0 | R$ 92.990 | R$ 86.990 | – R$ 6.000 |

Hyundai

A Hyundai focou suas ofertas nos modelos HB20 e HB20S:

| Modelo | Antes | Agora | Desconto |

|——————|———-|———-|————|

| HB20 Comfort | R$ 95.790 | R$ 83.990 | – R$ 11.800 |

| HB20 Limited | R$ 99.990 | R$ 87.990 | – R$ 12.000 |

| HB20S Comfort | R$ 103.010| R$ 93.990 | – R$ 9.020 |

| HB20S Limited | R$ 106.490| R$ 99.490 | – R$ 7.000 |

Chevrolet

A Chevrolet ainda não divulgou preços detalhados da nova linha 2026. Mas a linha Onix 2025 continua oferecendo descontos que podem chegar até R$ 10 mil.

Como funciona na prática?

As montadoras devem se credenciar no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Após a aprovação dos modelos, as concessionárias já podem começar as vendas com desconto aplicado.

E mesmo os carros que não se encaixam no programa ainda têm suas regras novas de IPI, baseadas em eficiência energética, tipo de propulsão, potência do motor e reciclabilidade.

Impactos esperados e quem deve se beneficiar mais

Com essa iniciativa, estima-se que cerca de 60% dos veículos vendidos no Brasil serão impactados. A ideia é que consumidores que buscam modelos de entrada ou compactos consigam renovar seus carros com uma economia bem considerável.

A movimentação das montadoras está sendo intensa, e tudo indica que essa é uma ótima oportunidade para quem quer trocar de carro.

Principais dúvidas

Posso confiar que o desconto é real?

Com certeza! O desconto é oficial, e as montadoras devem seguir essa regra.

Todo carro terá IPI zero?

Não. Apenas os modelos que atendem as exigências do programa conseguem esse benefício.

Quem sai mais beneficiado?

Quem está atrás de carros compactos, econômicos e feitos no Brasil vai achar as melhores oportunidades nessa nova onda de descontos.