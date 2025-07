Vale a pena ver de novo: capítulo de quarta, 23 de julho

Resumo do Próximo Capítulo de "A Viagem" – Novela do Vale a Pena Ver de Novo

O próximo capítulo da novela "A Viagem" será exibido nesta quarta-feira, dia 23, e vários acontecimentos importantes deverão ocorrer.

Andrezza e Raul vão contar para Estela que Téo os ofendeu com xingamentos. Enquanto isso, Téo decide visitar a casa de Lisa para conversar com Agenor. Durante a conversa, ele acaba pronunciando algumas frases que parecem ter sido inspiradas por Alexandre, um personagem que tem influenciado suas atitudes.

Otávio, por sua vez, convida Diná para um jantar, e Maroca vai confirmar que a mãe dela aceita o convite. Enquanto isso, Alberto convida Téo para jantar em sua casa.

O personagem Tato decide que é hora de deixar sua casa. No jantar na residência de Alberto, Téo continua sendo influenciado por Alexandre, e Alberto percebe que Téo precisa de ajuda, mandando-o consultar um neurologista. Tato visita Alberto e recebe conselhos para não sair de casa.

Alberto, em uma conversa franca, ameaça contar aos filhos de Otávio sobre o comportamento do pai, caso ele não mude suas atitudes. Para explicar sua postura, Otávio conversa com Alberto, que tenta convencê-lo a adotar uma abordagem menos agressiva com seus filhos. Além disso, Alberto se esforça para consolar Dudu, que parece estar passando por dificuldades emocionais. Diná, por sua vez, sai com Otávio, criando mais um desdobramento na trama.

Esse capítulo promete trazer reviravoltas significativas e aprofundar o relacionamento entre os personagens, proporcionando ao público uma experiência cheia de drama e emoção.