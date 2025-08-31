Caoa Chery Tiggo 8 usado: 7 lugares por R$ 125 mil

Apenas três anos após seu lançamento no Brasil, o Caoa Chery Tiggo 8 se firmou como uma excelente opção de SUV de sete lugares. O modelo chamou a atenção por seu espaço interno generoso, acabamento caprichado e uma lista recheada de equipamentos, tudo isso a preços mais amigáveis do que muitos concorrentes. Ao longo do tempo, ele evoluiu bastante, trazendo design moderno e tecnologias que atendem aos novos tempos, inclusive opções híbridas.

Nos primeiros anos, o Tiggo 8 veio com motor 1.6 turbo GDI de 187 cv e câmbio de dupla embreagem de sete marchas. Para quem gosta de sentir a adrenalina, o SUV acelerava de 0 a 100 km/h em apenas 8,7 segundos, além de fazer até 12,8 km/l na estrada. Um upgrade significativo aconteceu em 2022, com o lançamento da versão híbrida Tiggo 8 Pro PHEV, que possui impressionantes 317 cv e pode rodar até 77 km só no modo elétrico. Impressionante, né?

Na linha de 2025, o carro passou a se chamar Tiggo 8 Pro e trouxe novas versões no mercado. Entre elas, o Tiggo 8 Max Drive 1.6 Turbo, ideal para quem quer um bom custo-benefício, e o Tiggo 8 Pro PHEV, focado em eficiência e desempenho superior. Essa variedade amplia o público interessado, atraindo tanto famílias quanto quem busca um SUV com eletrificação.

Um dos grandes atrativos é mesmo o custo-benefício. Muitos proprietários comentam como o Tiggo 8 entrega muito espaço, conforto e recursos em comparação com outros SUVs que custam bem mais. Apesar de ser um carro grande, ele se comporta bem na cidade e na estrada, oferecendo uma dirigibilidade que não deixa a desejar.

Quanto aos preços, eles variam bastante com o passar dos anos. A tabela Fipe indica que um modelo de 2019 custa em média R$ 125 mil, enquanto um de 2021 pode chegar a R$ 128 mil. Em 2022, novas versões apareceram e os preços subiram, com o híbrido estreando por R$ 175 mil. Para 2023, os valores variam de R$ 145 mil a R$ 185 mil, dependendo da versão e opcionais.

Nas versões mais equipadas, a tecnologia não fica atrás. O Tiggo 8 traz ar-condicionado digital bizona, sete airbags, câmera 360°, bancos elétricos e uma tela multimídia de 10,25 polegadas já nas versões de entrada. E para quem gosta de conforto, nas versões topo de linha há ainda piloto automático adaptativo e teto solar panorâmico.

Sobre o espaço interno, são 4,70 metros de comprimento e 2,71 metros de entre-eixos, conseguindo acomodar até sete pessoas com tranquilidade. O porta-malas, dependendo da configuração, vai de 150 a 889 litros. Isso é perfeito para quem faz viagens longas ou leva a família para passeios no fim de semana.

Ao juntar conforto, tecnologia, opções híbridas e preços competitivos, o Caoa Chery Tiggo 8 se destaca entre os SUVs médios com sete lugares no Brasil. Com tantas novidades no mercado, é provável que ele continue sendo uma escolha atrativa para os amantes de carros que buscam versatilidade e bom custo-benefício.